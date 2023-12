8 alimentos poderosos para incluir en tu dieta en 2024

Frijoles

Puede que no estés muy acostumbrado a comer frijoles, pero por su valor nutritivo y por ser un alimento barato, son una gran opción para incorporar a la dieta. El consumo regular de frijoles ayuda a mantener bajo control la glucosa y el colesterol, ayudan a prevenir el daño celular, combaten enfermedades, e incluso se cree que pueden ayudar a prevenir algunos tipos de cáncer. Por eso, agregue frijoles negros, garbanzos, lentejas y otros a su dieta.

Bayas

Toda dieta saludable debe contener frutas y entre las más beneficiosas se encuentran las bayas. Arándanos, fresas, mora, frambuesas y grosella son ejemplos de bayas que se deben incorporar en la dieta. Se cree que este tipo de fruta ayuda a reducir el riesgo de cáncer debido a sus propiedades antioxidantes, también por su contenido de flavonoides ayudan a reducir el riesgo de Alzheimer, y debido a que son ricas en fibra pueden ayudar a controlar la diabetes.

Berro

Uno de los alimentos más poderosos del mundo es el berro, pero el problema es que muchas personas aún no lo conocen y todavía no lo incorporan a la dieta. El berro es rico en fósforo, calcio, potasio, magnesio, hierro, vitaminas A, C, D, E, K y B, además es una fuente de luteína y zeaxantina. Debido a su aporte nutricional, el berro ayuda a fortalecer el sistema inmune, previene la osteoporosis, combate enfermedades oculares, es bueno para la salud del corazón, ayuda a controlar la glucosa, contribuye a la pérdida de peso y más.

Semillas de chía

Otro alimento que debe formar parte de tu dieta son las semillas de chía. Eso sí, sin dejar a un lado otros tipos de semillas como las semillas de sésamo o las semillas de lino que también son muy buenas para la salud. Las semillas de chía se han puesto muy de moda y no es vano, ya que tienen muchos beneficios, como: reducen los niveles de colesterol y triglicéridos, previenen enfermedades cardíacas, reducen el azúcar en sangre, mejoran la salud del intestino, ayudan a retrasar el envejecimiento, y más.

Cúrcuma

Uno de los mejores alimentos para el cerebro y la memoria es la cúrcuma. Esta especia dorada ha sido estudiada y se cree que tiene un efecto protector contra la enfermedad de Alzheimer, y todo gracias a la curcumina que se encuentra en la cúrcuma. Este alimento también ayuda a reducir el azúcar en sangre, reduce el dolor y la inflamación, tiene efecto protector contra algunos tipos de cáncer, ayuda a reducir el riesgo de enfermedad cardíaca, reduce los síntomas de depresión y ayuda a levantar el ánimo.

