Este alimento protege tus huesos a medida que envejeces

Por su parte, el magnesio ayuda a aumentar la densidad ósea, que es importante para reducir el riesgo de fracturas de huesos y de osteoporosis, según los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos (NIH).

Mientras, el potasio podría mejorar la salud de los huesos al aumentar la densidad mineral ósea.

Al respecto, Trista Best, MPH, RD, LD en Balance One Supplements, ha dicho para Eat This, Not That (ETNT), que "el berro es rico en minerales esenciales que promueven una salud ósea óptima, que incluye calcio, magnesio, potasio y fósforo".

"Si bien el calcio es ampliamente reconocido por su influencia en la salud ósea, el magnesio, la vitamina K y el potasio también tienen un papel importante", agregó.

¿Qué es lo mejor para fortalecer los huesos?

Además de comer alimentos ricos en minerales, como el berro, también es importante consumir alimentos que contengan vitamina K para cuidar los huesos. El berro es fuente de esta vitamina.

El Servicio Nacional de Salud del Reino Unido (NHS) dice que, la vitamina K es una vitamina que el cuerpo necesita para la coagulación de la sangre, ayudando a que las heridas cicatricen. También hay alguna evidencia de que la vitamina K puede ayudar a mantener los huesos sanos.

Pero, ¿Por qué la vitamina K es útil para los huesos? Tal como explica Best, esta vitamina "constituye un elemento vital de la osteocalcina, una proteína integral para una estructura ósea robusta y la regulación del recambio óseo".

Una taza de berros tiene unos 85 microgramos de vitamina K, y la cantidad diaria recomendada para adultos ronda los 120 microgramos, según ETNT.

¿Qué comer para los huesos?

Para cuidar los huesos, los NIH aconsejan incluir en la dieta alimentos y bebidas más ricos en nutrientes. Estos son los alimentos que debe preferir:

Frutas y verduras

Granos integrales como avena, pan integral y arroz integral

Leche baja en grasa o descremada; productos lácteos; leche de soya, almendra, arroz, u otras bebidas con vitamina D y calcio agregados

Mariscos, carnes magras, aves y huevos

Frijoles, guisantes, nueces y semillas sin sal, si los toleran y no son alérgicos

¿Qué alimentos dañan nuestros huesos?

Así como es importante comer alimentos buenos para los huesos, también hay que evitar ciertos alimentos. Los NIH recomiendan comer menos de estos alimentos y bebidas:

Alimentos y bebidas endulzados con azúcar

Alimentos elaborados con grasas sólidas: mantequilla, manteca de cerdo, margarina y manteca vegetal

Alimentos con alto contenido de grasa agregada (como mantequilla o manteca de cerdo) y sal (sodio)

