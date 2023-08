La dieta que mejora la memoria y cerebro en corto tiempo

¿Qué comer para la memoria y cerebro?

La nueva investigación fue llevada adelante por investigadores de la Rush University Medical Center (Estados Unidos), quienes encontraron que "la dieta MIND podría ayudar a mejorar tanto a corto como largo plazo la cognición", dice Infosalus.

Estudios anteriores también lo habían demostrado.

Un estudio de 2017, entre casi 6.000 estadounidenses mayores saludables con una edad promedio de 68 años, halló que aquellos que seguían la dieta mediterránea o MIND redujeron su riesgo de demencia en un tercio, apunta CNN.

En otro estudio publicado en la revista Neurology, las personas que consumieron alimentos de las dietas Mediterránea y MIND tuvieron menos signos distintivos de la enfermedad de Alzheimer cuando se les hizo la autopsia.

Ahora, el nuevo estudio publicado en The New England Journal of Medicine, suma evidencia.

Dieta para el cerebro

Para el nuevo estudio, los investigadores evaluaron a individuos de 65 años o más que no presentaban deterioro cognitivo y seguían una dieta poco saludable al inicio del estudio. Luego, tanto el grupo de control como el grupo de la dieta MIND recibieron entrenamiento para reducir las calorías en 250 kcal al día.

Los resultados del estudio mostraron que, en un periodo de tres años, no hubo diferencias estadísticas significativas en el cambio cognitivo de los participantes del grupo de la dieta MIND en comparación con el grupo de control de la dieta habitual, pero sí hubo una mejora significativa durante los dos primeros años del estudio.

"Lo que vimos fue una mejora en la cognición en ambos grupos, pero el grupo de intervención de la dieta MIND tuvo una mejora ligeramente superior en la cognición, aunque no significativamente mejor. Ambos grupos perdieron aproximadamente 5 kilos en tres años, lo que sugiere que podría haber sido la pérdida de peso lo que benefició a la cognición en este ensayo", ha explicado Lisa Barnes, líder de la investigación.

"Fue emocionante ver que hubo una mejora en la cognición durante el primer año más o menos, pero podría haber sido debido a los efectos de la práctica en las pruebas cognitivas, y lo vimos también para la dieta de control, que se centró sólo en la restricción calórica", agregó.

En cualquier caso, los autores creen que "se necesitan más investigaciones para confirmarlo".

¿Qué alimentos incluye la dieta MIND?

Tal como ya hemos visto, la dieta MIND incluye aspectos de la dieta mediterránea, así como de la dieta DASH.

Por un lado, la clínica Mayo detalla que, la dieta mediterránea se compone de muchas frutas, verduras, aceite de oliva, legumbres, cereales integrales y pescado.

Mientras, la dieta DASH, pone énfasis en las verduras, las frutas y los productos lácteos con bajo contenido graso, junto con cantidades moderadas de cereales integrales, pescado, aves y frutos secos.

Entonces, la dieta MIND incluye nueve grupos de alimentos saludables para el cerebro, como el pollo y el pescado, las verduras de hoja verde, las bayas y los frutos secos; y busca disminuir el consumo de carne roja, mantequilla, margarina en barra, queso con toda su grasa, bollería, dulces y fritos.

"La dieta MIND no es peligrosa para la mayoría de personas gracias a que incorpora una amplia variedad de alimentos sanos", dice la Clínica Mayo. De todos modos, recomiendan que si se padece de una enfermedad crónica, es mejor consultar antes al médico, porque a veces hay alimentos cuyo consumo se debe limitar.

