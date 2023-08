El alimento que inflama el hígado y del que te debes alejar

Un hígado inflamado puede indicar que algo anda mal y puede ser causado por enfermedades hepáticas, como: cirrosis, hígado graso no alcohólico, amiloidosis, enfermedad de Wilson, hemocromatosis, quistes en el hígado. tumores hepáticos no cancerosos, hepatitis tóxica, obstrucción de las vías biliares y hepatitis A, B y C.