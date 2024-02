El síntoma de advertencia de cáncer que muchos no conocen

¿Cómo saber si tengo síntomas de cáncer? ¿Cómo se manifiesta el cáncer? ¿Cuáles son los síntomas más comunes de cáncer? El cáncer es una enfermedad que puede provocar muchos síntomas, pero algunos también pueden deberse a otras afecciones. He aquí un síntoma que expertos en cáncer indican que no se debe pasar por alto, pero muchos aún no lo saben.