Cáncer: El estudio cordobés que "caza" células malignas

“A la mayoría se les da la misma terapia, un tratamiento estándar y se les aplica este tratamiento con base en un estudio clínico poblacional grande y a partir de allí se determina que esa terapia es la que mejor funciona. Pero eso abarca a un grupo grande de pacientes, lo cual no significa que en todos ande bien. Dentro de ese grupo hay pacientes que responden bien, otros que no responden y otros que incluso les genera un efecto peor que si no se les diera terapia. Entonces, cuando vos le recetás a un paciente un tratamiento, puede pasar cualquier cosa: curarse, que no tenga ningún efecto, o incluso sufrir efectos adversos”, explicó el licenciado en Genética desde Córdoba.

El diagnóstico sobre el que trabaja la empresa originada en Córdoba demora tan solo una semana, representando una de las principales ventajas sobre otros tratamientos de secuenciación genómica que existen en la actualidad. “Se aíslan células tumorales y con esta muestra fuera del cuerpo se prueban todas las terapias disponibles. De esta manera trabajamos con micropacientes, a los que les llamamos ‘avatar’ del tumor. Son réplicas miniaturizadas y estudiamos todas las terapias posibles, entonces probamos cual va a tener más chance en el paciente. En vez de pegarle por una cuestión estadística, buscamos cual es la terapia más eficiente para cada pacientes. A estas réplicas del tumor fuera del cuerpo, se le van aplicando distintas combinaciones de drogas y con una metodología de lectura, en una semana tenemos una predicción”, asegura Soria.

Por otra parte, el tratamiento tiene una cara muy beneficiosa en lo que respecta a desarrollos farmacéuticos ya que la compañía puede recibir a empresas como clientes que pueden probar sus fármacos contra casos de cáncer real en las células tomadas como muestra de los pacientes. Todo ello, claro, fuera del cuerpo de estos últimos.

“Podemos trabajar con la industria farmacéutica en el desarrollo de fármacos. Por eso el paciente que nos colabora con su muestra no solo se ayuda a sí mismo en la elección de la mejor terapia, sino que también colabora con futuros pacientes en el desarrollo de nuevas drogas”, destacó. Por esto último, la empresa originaria de Córdoba busca radicarse en Estados Unidos, lugar sede de muchas compañías farmacéuticas.

