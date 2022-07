Estos son los 10 alimentos más ricos en antioxidantes

Se trata de pequeños frutos llenos de semillas crujientes, útiles para tratar una gran cantidad de infecciones y reducir el riesgo de desarrollar afecciones crónicas como la osteoartritis, la diabetes tipo 2 y la enfermedad de Alzheimer. Aunque no son tan comunes como los frutos rojos, las granadas contienen un nivel relativamente similar de nutrientes promotores de salud.

Ciruelas

Como precisa un análisis publicado en el Journal of Agricultural and Food Chemistry, una fruta de tamaño mediano contiene casi 6,5 mg de vitamina C, es decir, casi el 10% del valor diario recomendado.

image.png

Chocolate negro

Es uno de los productos más saludables que pueden encontrarse en la confitería, ya que su ingrediente principal, el cacao, es una rica fuente de flavonoides. Estos compuestos se vienen estudiando hace años por su capacidad de reducir los niveles de inflamación, mejorar la salud cardiovascular y contribuir a mejorar las respuestas inmunitarias.

Es clave tener en cuenta que cuanto más procesado esté el chocolate, menores serán sus capacidades antioxidantes.

Remolacha

Además de la fibra característica de los alimentos vegetales, estos tubérculos aportan una importante cantidad de nitratos, compuestos que inciden directamente en el funcionamiento del sistema cardiovascular. La remolacha es particularmente abundante en betalaínas, que son polifenoles que les dan su característico color púrpura.

Verduras de hoja verde

Kale, espinaca, berros, acelga, repollo y lechuga son alimentos muy bajos en calorías y grasas, al mismo tiempo que aportan una importante cantidad de fibra, vitaminas y minerales. Una investigación publicada en Food and Function mostró que el consumo regular de espinaca puede reducir el riesgo de desarrollar obesidad, diabetes tipo 2, aterosclerosis y varios tipos de cáncer. Además, puede ser excepcionalmente beneficiosa para la salud de los ojos y cerebro.

image.png

Alcaucil

De sabor similar a los espárragos, es una rica fuente de inulina que es un tipo de fibra prebiótica, así como de potasio y vitamina C.

Legumbres

Los porotos negros, las lentejas y los garbanzos son algunos de los ejemplos de legumbres ricas en polifenoles con fuertes capacidades de eliminación de radicales libres. Según un análisis publicado en el Journal of Food Science, las arvejas verdes, el garbanzo, la soja, el poroto común, las lentejas y el poroto colorado son los que mayor capacidad antioxidante tienen.

Nueces

El consumo regular de nueces puede disminuir el riesgo de desarrollar una serie de afecciones crónicas, como las cardiovasculares, la diabetes tipo 2, la obesidad, los cálculos biliares y ciertos tipos de cáncer. Una de las razones son los carotenoides, fitoesteroles y ácidos elágicos con fuertes propiedades antioxidantes.

Avena

La avena genera saciedad, es nutritiva y fácil de combinar con otros alimentos. También es rica en proteínas, fibra, calcio y vitaminas B, C, E y K. Según una revisión publicada por Antioxidants, contiene altos niveles de muchos antioxidantes importantes, incluidos betacaroteno, polifenoles, clorofila y flavonoides.

image.png

Fuente: Live Science

Más contenido en Urgente24:

¿Mirtha al rescate? El rating de El Nueve, en caída libre

Tiembla Netflix: Las 10 apps para ver series gratis

Dólar crypto $300: Silvina Batakis confirma FMI

El BCRA anunció un nuevo cepo: de qué se trata la medida

Silvina Batakis es lo mejor que consiguió Alberto Fernández