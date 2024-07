4 síntomas de cáncer de colon que la gente descarta, según médico

"Estos síntomas también pueden ser causados por condiciones no cancerosas, pero es importante consultar a un profesional de la salud para una evaluación si persisten, ya que la detección temprana mejora significativamente las posibilidades de un tratamiento exitoso", ha publicado en TikTok el médico.

Ahora bien, de los síntomas nombrados por el Dr. Joe, hay cuatro síntomas que mucha gente fácilmente pasa por alto o "a menudo descarta", y que en realidad son motivo de una visita al médico.

Estos son los síntomas de advertencia que la gente podría estar ignorando y que el Dr. Joe explicó en un video:

Heces delgadas

Todos debemos estar atentos a los cambios en el aspecto de las heces. La Organización Mundial de la Salud (OMS) indica, precisamente, que uno de los síntomas de cáncer de colon son las heces delgadas.

El Dr. Joe dijo: “Esto podría ser un signo de una masa en el colon debido a un cáncer. No se trata solo del tamaño. La forma también importa”.

Sensación de vaciado incompleto

Si cuando vas al baño, tienes una sensación de que no has evacuado por completo, y no se alivia al hacerlo, entonces podría ser motivo de consulta al médico.

“Esa sensación puede ser sutil pero un signo significativo de cáncer de colon, ya que puede imitar la sensación de estreñimiento”, explicó el Dr. Joe.

Dolor de espalda

Si bien, es más frecuente que las personas asocien el cáncer de colon con dolor o molestia abdominal, el dolor de espalda también puede ser un síntoma de advertencia de este tipo de cáncer.

El Dr. Joe indicó: “Esto sucede cuando un tumor en el colon presiona los tejidos y nervios circundantes, o si el cáncer se propaga a la columna o la pelvis”.

Sangre en las heces

Un síntoma que por nada del mundo debe ser descartado es la presencia de sangre en las heces o hemorragia rectal. Puede que esto también se asocie con hemorroides u otros problemas menos graves, pero siempre es importante no dejar pasar este síntoma y consultar al médico.

“Hay muchas causas de sangre en las heces, pero en el caso del cáncer podría indicar tumores que sangran a medida que crecen”, dijo el Dr. Joe.

Finalmente, el médico insistió: “Claramente, estos síntomas pueden ser otras cosas y no cancerosos, y a veces nada en absoluto. Pero si persisten, asegúrese de hablar con su médico sobre la posibilidad de hacerse una colonoscopia de detección”.

-----------

Seguí leyendo en Urgente24

Si tienes esta afección deberías evitar los frutos secos

Si notas este síntoma nocturno puede ser falta de vitamina D

Hallazgo impactante sobre ansiedad y demencia: ¿Estás en riesgo?

A las personas con artritis les recomiendan este ejercicio poderoso y efectivo

Así es el nuevo síndrome que imita al Alzheimer y la Clínica Mayo identificó