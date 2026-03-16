Elba Marcovecchio y Guillermo Francella fueron vinculados sentimentalmente hace poco en vano. Se les vio juntos conversando, pero para algunos, ese acercamiento bastó para levantar sospecha de un presunto romance. Ahora, la abogada, quien mantuvo una relación con el periodista Jorge Lanata desde 2020 hasta su fallecimiento en 2024, rompió el silencio.
RUMOR ACLARADO
¿Qué dijo Elba Marcovecchio sobre un posible romance con Guillermo Francella?
Esta fue la respuesta de Elba Marcovecchio cuando le preguntaron si hubo una "cosita" con Guillermo Francella.
¿Qué dijo Elba Marcovecchio sobre un posible romance con Guillermo Francella?
Luego de que Elba Marcovecchio y Guillermo Francella quedaran en medio de rumores de 'coqueteo' tras una charla que, al parecer, no pasó desapercibida, la abogada ha decidido hablar al respecto.
Ya lo había hecho anteriormente, pero ante la duda y la insistencia, profundizó en el tema.
Fue en el programa "Desayuno Americano" (América TV) con Pamela David, que Elba Marcovecchio desmintió categóricamente los rumores de romance con el actor.
La abogada dejó claro que lo único que hubo fue una charla sobre fútbol. Nada más.
La conductora del ciclo le preguntó a la abogada si con Francella "¿Hubo una cosita o no?".
A lo que Marcovecchio respondió: "No hubo nada Pamela, hablamos de la final Estudiantes-Racing que, encima...".
Después, Pamela David empezó a llenar de elogios a Francella y le preguntó a la abogada: "¿Le darías una oportunidad? ¿Te la darías a vos?"
"Me parece que la segunda es la mejor pregunta, no sé si me la daría, pero en algún momento quizá suceda, quizá no, hoy estoy muy cerrada Pame", respondió Elba Marcovecchio.
"Todavía no sanó la ausencia de Jorge...". lanzó la conductora. A lo que la abogada dijo conmovida: "Es que es una presencia muy grande, más que ausencia, es un tránsito, es una presencia muy grande. Es muy difícil".
¿Qué se sabe de Guillermo Francella y Elba Marcovecchio?
El rumor entre Guillermo Francella y Elba Marcovecchio explotó en el programa de Ángel de Brito.
El conductor de LAM contó que el actor y la abogada fueron vistos muy cerca en una fiesta, donde estuvieron al menos 10 periodistas que empezaron a escribirle al ver la actitud de ambos.
"Los que sí estuvieron charlando unos 15 minutos, solos, a 30 centímetros de distancia, una regla, carita con carita, así muy cerca, que a todos llamó la atención fueron Guillermo Francella, que está separado ya saben, y Elba Marcovecchio", dijo De Brito.
Los panelistas quedaron sorprendidos y empezaron a decir "me levanto", "no lo podemos creer", es “un montón”.
En medio de la sorpresa, el conductor bajó el tono de la situación y dijo que simplemente fue "una charla, no se besaron y no se tocaron".
Finalmente, todo ha sido aclarado.
Vale recordar que Francella, protagonista de “El Encargado”, y Marynés Breña, terminaron su relación a principios del 2025 tras 36 años de matrimonio.
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