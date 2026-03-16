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Racing 0-0 Estudiantes (RC): la Academia ante una oportunidad única en su cancha

Racing recibe a Estudiantes de Río Cuarto

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FOTO CLAUDIO FANCHI NA
Racing recibe a Estudiantes de Río Cuarto

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Racing recibe a Estudiantes de Río Cuarto por la fecha 11 del Torneo Apertura. La Academia necesita urgentemente cambiar la cara.

16 de marzo de 2026 - 17:42
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Racing Club y Estudiantes de Río Cuarto disputan su partido por la fecha 11 del Torneo Apertura 2026. Desde las 20 hs., la Academia recibe al Celeste en el Cilindro de Avellaneda. Jorge Baliño es el árbitro y Juan Pafundi lo acompaña en el VAR.

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Racing necesita ganar para meterse en zona de playoffs. Pero, mucho más importante, necesita mejorar su funcionamiento, porque el 2026 hasta ahora ha sido decepcionante. Gustavo Costas no ha logrado dotar de nuevas características a su equipo -los refuerzos denominados "creativos" no han dado réditos-, y mantiene las mismas formas que le dieron tantas alegrías en el pasado pero que, hoy, están desgastadas.

Luego de un olvidable empate 0-0 ante Sarmiento de Junín, vuelve a tener revancha este lunes ante un rival endeble: Estudiantes de Río Cuarto, el equipo que más partidos perdió del campeonato, que vio recientemente cómo la dirigencia despidió a Iván Delfino, el histórico entrenador que había logrado el tan ansiado regreso a Primera División.

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Comienza el 2T

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Final del 1T

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La Academia es incisiva y está cerca del primero, pero le falta efectividad

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Malas noticias en Racing: Matías Zaracho se va reemplazado con hielo en el cuádricep

En su lugar ingresa Adrián Fernández.

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Racing domina con pelota y Estudiantes apuesta al contragolpe

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Comienza el partido

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Formación confirmada en Estudiantes de Río Cuarto

Lastra; Lozano, Maffini, Valenti, Ostchega; Romero, Cabrera, González, Rosané; Garnerone, Ábila

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Formación confirmada en Racing: Maravilla Martínez, adentro

Cambeses; Cannavo, Colombo, Pardo, Rojas; Sosa, Zaracho, Miljevic; Solari, Vergara, Martínez

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En la vereda de enfrente: el incómodo partido que juega Independiente esta noche

A las 22 hs., el Rojo juega su partido por la fecha 11 del Torneo Apertura. Visita a Instituto, en Córdoba, uno de los clubes que más repuntó en las últimas fechas. La llegada del Traductor Flores le cambió la cara y, poco a poco, lo va volviendo un equipo intenso, dinámico, veloz.

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Diego Milito terminó su viaje por Europa, con visitas al Real Madrid, Atlético de Madrid y el Inter de Milán

Así lo informó Racing de manera oficial en sus redes sociales:

"Nuestro presidente Diego Milito finalizó una agenda institucional en Europa, donde mantuvo encuentros con dirigentes, empresas y clubes con el objetivo de seguir proyectando a Racing en el plano internacional. En Madrid, el Presidente visitó el renovado estadio Santiago Bernabeu y recorrió el centro de entrenamiento del Real Madrid en Valdebebas, donde se reunió con José Ángel Sánchez, Director General del club. Conversaron sobre infraestructura, procesos de trabajo a largo plazo y la importancia que una Fundacion tiene en un club de fútbol de primer nivel, por su rol social en la comunidad. Durante su paso por la capital española, Diego mantuvo encuentros con Diego Simeone y Juan Musso, dos embajadores racinguistas que hoy representan al Atlético de Madrid en el fútbol europeo. Finalmente recorrió las instalaciones del estadio Riyadh Air Metropolitano, la casa del Atleti"

"En Milán, Diego Milito mantuvo una reunión con Giuseppe Marotta, Presidente del Inter, con avances positivos pensando en la continuidad de Valentín Carboni en Racing de cara a la próxima temporada. Durante su estadía compartió una cena con Lautaro Martínez, surgido del Predio Tita, capitán del Inter y campeón del mundo con la Selección Argentina".

La agenda también incluyó reuniones con marcas internacionales interesadas en el desarrollo de Racing. Se destacó un encuentro con Ronni Hartvig, CCO de Betsson, donde se conversó la posibilidad de extender el vínculo de sponsoreo con el club. Estos encuentros forman parte de una estrategia para fortalecer vínculos institucionales con actores clave del fútbol mundial y generar nuevas oportunidades a futuro, entre ellas la posibilidad de que Racing Club de Avellaneda dispute partidos amistosos frente a equipos europeos en 2027.

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Sonrisa de oreja a oreja: el regreso más esperado en Racing

Maravilla Martínez vuelve a estar en la lista de convocados tras su lesión. Aunque no está confirmada su presencia, sea desde el banco de suplentes o como titular, su aparición es una buena noticia.

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TV: Dónde ver Racing vs. Estudiantes (RC)

El partido se transmite por ESPN Premium.

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Árbitro y VAR del partido

Jorge Baliño es el árbitro y Juan Pafundi lo acompaña en el VAR.

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Posibles formaciones de Racing y Estudiantes (RC)

Racing: Lastra; Lozano, Maffini, Valenti, Ostchega; Garnerone, Cabrera, Romero, Alanis; Bajamich, Ferreira

Estudiantes: Cambeses; Cannavo, Pardo, Colombo, Rojas; Zaracho, Sosa, Fernández; Solari, Pizarro, Vergara

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