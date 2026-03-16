Racing Club y Estudiantes de Río Cuarto disputan su partido por la fecha 11 del Torneo Apertura 2026. Desde las 20 hs., la Academia recibe al Celeste en el Cilindro de Avellaneda. Jorge Baliño es el árbitro y Juan Pafundi lo acompaña en el VAR.
Racing 0-0 Estudiantes (RC): la Academia ante una oportunidad única en su cancha
Racing recibe a Estudiantes de Río Cuarto por la fecha 11 del Torneo Apertura. La Academia necesita urgentemente cambiar la cara.
EN VIVO
-
21:05
Comienza el 2T
-
20:48
Final del 1T
-
20:32
La Academia es incisiva y está cerca del primero, pero le falta efectividad
-
20:31
Malas noticias en Racing: Matías Zaracho se va reemplazado con hielo en el cuádricep
-
20:15
Racing domina con pelota y Estudiantes apuesta al contragolpe
-
20:00
Comienza el partido
-
19:57
Formación confirmada en Estudiantes de Río Cuarto
-
19:51
Formación confirmada en Racing: Maravilla Martínez, adentro
-
19:36
En la vereda de enfrente: el incómodo partido que juega Independiente esta noche
-
19:34
Diego Milito terminó su viaje por Europa, con visitas al Real Madrid, Atlético de Madrid y el Inter de Milán
-
19:15
Sonrisa de oreja a oreja: el regreso más esperado en Racing
-
19:13
TV: Dónde ver Racing vs. Estudiantes (RC)
-
19:12
Árbitro y VAR del partido
-
19:00
Posibles formaciones de Racing y Estudiantes (RC)
Racing necesita ganar para meterse en zona de playoffs. Pero, mucho más importante, necesita mejorar su funcionamiento, porque el 2026 hasta ahora ha sido decepcionante. Gustavo Costas no ha logrado dotar de nuevas características a su equipo -los refuerzos denominados "creativos" no han dado réditos-, y mantiene las mismas formas que le dieron tantas alegrías en el pasado pero que, hoy, están desgastadas.
Luego de un olvidable empate 0-0 ante Sarmiento de Junín, vuelve a tener revancha este lunes ante un rival endeble: Estudiantes de Río Cuarto, el equipo que más partidos perdió del campeonato, que vio recientemente cómo la dirigencia despidió a Iván Delfino, el histórico entrenador que había logrado el tan ansiado regreso a Primera División.
Deja tu comentario