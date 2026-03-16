El alerta naranja por severas tormentas rige para lunes 16 (AMBA tuvo máximas de 38 grados de térmica) y martes 17: el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó una fuerte advertencias que abarcan la totalidad del territorio bonaerense y tendrá en vilo a otras regiones como la central y el Nordeste.
SE VIENEN "LLUVIAS ABUNDANTES"
Más de 15 provincias bajo alertas amarillas y naranjas por tormentas el lunes 16 y martes 17
Alerta: el desplazamiento de un frente frío provocará intensa precipitación en varios sectores de la región central y el Noreste de Argentina advirtió el SMN.
Los pronosticadores nacionales instaron a la población a tomar precauciones, evitar desplazamientos innecesarios y seguir de cerca las actualizaciones oficiales.
Las áreas del país que deberán tener suma precaución este jueves son las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe.
Además, provincias como Mendoza, Neuquén, Santa Cruz y Tierra del Fuego también están advertidas por fuertes lluvias.
Recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN)
Como es habitual, los pronosticadores enviaron recomendaciones para la población en caso de ser sorprendidos por las tormentas:
-Evitá salir.
-No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
-Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
-Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
-Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
-Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.