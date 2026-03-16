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SE VIENEN "LLUVIAS ABUNDANTES"

Más de 15 provincias bajo alertas amarillas y naranjas por tormentas el lunes 16 y martes 17

Alerta: el desplazamiento de un frente frío provocará intensa precipitación en varios sectores de la región central y el Noreste de Argentina advirtió el SMN.

16 de marzo de 2026 - 20:03
Alerta del SMN para 15 provincias de Argentina

Alerta del SMN para 15 provincias de Argentina

El alerta naranja por severas tormentas rige para lunes 16 (AMBA tuvo máximas de 38 grados de térmica) y martes 17: el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó una fuerte advertencias que abarcan la totalidad del territorio bonaerense y tendrá en vilo a otras regiones como la central y el Nordeste.

Los pronosticadores nacionales instaron a la población a tomar precauciones, evitar desplazamientos innecesarios y seguir de cerca las actualizaciones oficiales.

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Las áreas del país que deberán tener suma precaución este jueves son las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe.

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Se esperan fenómenos severos que incluyen ráfagas de viento superiores a los 90 km/h, caída de granizo y fuerte actividad eléctrica. En cuanto a las lluvias, se estima un acumulado de entre 40 y 85 mm. Se esperan fenómenos severos que incluyen ráfagas de viento superiores a los 90 km/h, caída de granizo y fuerte actividad eléctrica. En cuanto a las lluvias, se estima un acumulado de entre 40 y 85 mm.

Además, provincias como Mendoza, Neuquén, Santa Cruz y Tierra del Fuego también están advertidas por fuertes lluvias.

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Alertas del SMN para Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba

Alertas del SMN para Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba

Recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN)

Como es habitual, los pronosticadores enviaron recomendaciones para la población en caso de ser sorprendidos por las tormentas:

-Evitá salir.

-No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.

-Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.

-Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

-Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

-Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

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