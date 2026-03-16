Más de 15 provincias bajo alertas amarillas y naranjas por tormentas el lunes 16 y martes 17

image Alertas del SMN para Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba

Recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN)

Como es habitual, los pronosticadores enviaron recomendaciones para la población en caso de ser sorprendidos por las tormentas:

-Evitá salir.

-No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.

-Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.

-Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

-Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

-Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.