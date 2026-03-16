Moria Casán reveló el particular tratamiento estético que se hizo en el cuello

Moria Casán explotó contra Andrea del Boca

Si bien el nivel de audiencia de Gran Hermano no es el esperado por las autoridades de Telefe, la realidad es que Andrea del Boca es una de las participantes más mencionadas y en esta ocasión quien aprovechó la exposición de la actriz fue Moria Casán la criticó al salir en defensa de las vedetes.

“Entre vedettes hay una manera de discutir que no es mi estilo de carrera artística. Soy tana y humana, y tengo un costado indígena de parte de mi abuela. Cuando se juntan el tano y el indio, no quieren estar delante mío”, había expresado la destacada artista luego de cruzarse en el certamen con Yanina Zilli.

La conductora de La mañana con Moria no la dejó pasar y en el ciclo que conduce por El Trece cruzó con dureza: "Ni siquiera llegás a la punta de la uña del dedo meñique del pie para hablar de la vedete. Lavate la boca, doña con olor a sopa".

"Yo nací en un escenario desnuda", agregó más tarde ante la ovación de sus compañeros de equipo y repitió: "Lo que me da es una doña con olor a sopa". Fue posteriormente que mandó al aire un informe sobre sus escándalos con la Justicia por la novela Mamá Corazón y antes de las imágenes arremetió: "¿Qué dicen sobre esta mujer con olor a naftalina?".

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