Como es costumbre, Moria Casán volvió a generar impacto tras revelar un detalle llamativo de su rutina de cuidado personal durante una emisión de La mañana con Moria. La figura contó que probó un método estético poco habitual para mejorar la apariencia del cuello. Se trata de la aplicación de un compuesto derivado del material genético del salmón.
"ME PUSE ESPERMA DE SALMÓN"
Moria Casán reveló el particular tratamiento estético que se hizo en el cuello
Moria Casán sorprendió al revelar el innovador procedimiento que se realizó para rejuvenecer la piel y mantener su imagen a los 79 años.
La confesión tomó por sorpresa al panel del programa que se emite por la pantalla de El Trece y rápidamente se convirtió en uno de los temas más comentados del ciclo. La conductora explicó que el procedimiento se realiza mediante microinyecciones que ayudan a alisar la superficie cutánea. Según relató, el objetivo del tratamiento es revitalizar zonas afectadas por el paso del tiempo o la exposición solar.
Su comentario provocó reacciones de asombro entre sus compañeras, quienes no ocultaron la curiosidad frente a la particular técnica de belleza. Lejos de mostrarse dudosa, la artista destacó los resultados obtenidos y aseguró que la experiencia fue positiva. Incluso recomendó el método a quienes buscan mejorar la textura de la piel y recuperar luminosidad. La revelación generó risas, preguntas inesperadas y un intercambio distendido en el estudio televisivo.
En términos dermatológicos, el llamado “esperma de salmón” no es semen, sino un extracto purificado rico en polidesoxirribonucleótidos, moléculas utilizadas en medicina regenerativa. Este componente favorece la reparación celular, estimula la producción de colágeno, ayuda a hidratar profundamente y contribuye a mejorar arrugas finas o daños provocados por el sol, por lo que se emplea cada vez más en tratamientos estéticos de última generación.
Moria Casán explotó contra Andrea del Boca
Si bien el nivel de audiencia de Gran Hermano no es el esperado por las autoridades de Telefe, la realidad es que Andrea del Boca es una de las participantes más mencionadas y en esta ocasión quien aprovechó la exposición de la actriz fue Moria Casán la criticó al salir en defensa de las vedetes.
“Entre vedettes hay una manera de discutir que no es mi estilo de carrera artística. Soy tana y humana, y tengo un costado indígena de parte de mi abuela. Cuando se juntan el tano y el indio, no quieren estar delante mío”, había expresado la destacada artista luego de cruzarse en el certamen con Yanina Zilli.
La conductora de La mañana con Moria no la dejó pasar y en el ciclo que conduce por El Trece cruzó con dureza: "Ni siquiera llegás a la punta de la uña del dedo meñique del pie para hablar de la vedete. Lavate la boca, doña con olor a sopa".
"Yo nací en un escenario desnuda", agregó más tarde ante la ovación de sus compañeros de equipo y repitió: "Lo que me da es una doña con olor a sopa". Fue posteriormente que mandó al aire un informe sobre sus escándalos con la Justicia por la novela Mamá Corazón y antes de las imágenes arremetió: "¿Qué dicen sobre esta mujer con olor a naftalina?".
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