Las 10 mejores películas del 2023 según rankings y públicos 

John Wick: ¿Qué Hace ÚNICAS A sus PELEAS? Cómo LO HIZO [análisis]

Indiana Jones 5, lo destacable del Dial del Destino es que no viene a empaparse de empalagosa pena por el protagonista, por el contrario, lo enerva y deja servido a un Indiana Jones más experimentado. Es el héroe más héroe que nunca.

Misión Imposible 7 parte 1, Ethan Hunt es el mesías que cae desde el cielo; ofrecido a altas velocidades y expelido desde el risco de una montaña, todo mientras enorgullece a su creador; el hombre que está a nada de filmar en el espacio: Tom Cruise.

También podés leer sobre la película que quedó fuera del top, pero tuvo su propia nota aparte: Esta es la mejor película del 2023 según IMDB

Películas que sorprendieron

También tuvo lugar para películas que no contaban con el respaldo de una gran producción o un elenco conocido, pero que lograron captar la atención y el elogio de la crítica y el público.

Entre ellas, se encuentran Blackberry, un biopic sorprendente sobre los orígenes de la empresa que dio por iniciado el loco mundo de los teléfonos inteligentes. De su auge y caída: imperdible.

Cuando acecha la maldad, una cinta de terror argentina que sorprendió en Hollywood y ganó en varios festivales a nivel internacional. Con toda posibilidad, la más gore (sangrienta) y atrevida del top.

CUANDO ACECHA LA MALDAD Trailer oficial (2023)

No One Will Save You, ¿extraterrestres y paranoia en un mismo lugar? Sí. Esta joya de HULU puso de cabeza a todos sus espectadores a través de un filme a lo Spielberg y Shyamalan.

Adaptaciones que funcionaron

El 2023 también fue el año de las adaptaciones de videojuegos y juguetes al cine, que supieron aprovechar el potencial de sus fuentes originales y ofrecer una experiencia entretenida y fiel a los fans.

Entre ellas, se destacan Super Mario Bros, que llevó a la pantalla grande al icónico personaje de Nintendo con una animación de calidad y un reparto de voces de lujo.

BARBIE | "Just Ken" Song (2023)

Barbie, que contó con la participación de Margot Robbie como la muñeca más famosa del mundo, en una historia que mezcló comedia, fantasía y crítica social.

The Killer, un drama policial sobre un asesino en serie que se enfrenta a un detective retirado que lo persigue desde hace años. Basada en un cómic francés.

-------------------------------------------------

Más contenido en Urgente24

Primer amparo colectivo para voltear el DNU de Milei

Córdoba, Rosario y Santa Fe dicen No al DNU: Alquileres a tope

Las redes hablan: 56% de los internautas no aprobó el DNU

DNU: por 2do día, autoconvocados y cacerolazos en su contra

DNU: "hicimos cambios que ni el menemismo se animó a hacer"