Esta es la mejor película del 2023 según IMDB

Oppenheimer

Barbie

Guardians of the Galaxy Vol. 3

The Little Mermaid

John Wick: Chapter 4

The Super Mario Bros. Movie

Five Nights at Freddy's

Spider-Man: Across the Spider-Verse

Killers of the Flower Moon

The Flash

Como se puede observar, la mayoría, no todas, son o éxitos de taquilla o películas evento. Algunas fracasaron, como el caso de The Flash, o no fueron tan concurridas, como Killers of the Flower Moon, pero la cuestión es que no son cintas precisamente desconocidas.

Existe una teoría para esto: Las clasificaciones se determinaron utilizando datos de las clasificaciones IMDbPro MOVIEmeter y STARmeter, que se basan en las páginas vistas reales de más de 250 millones de visitantes mensuales a IMDb. Si bien estas listas pueden contener algunas sorpresas, es difícil discutir los resultados de los primeros lugares en cada categoría.

Una opinión distinta sobre Oppenheimer

En Oppenheimer de Christopher Nolan hay mucho para analizar. El biopic de Universal resultó más que interesante.

Cuando la bomba atómica Little Boy detonó en Hiroshima, el impacto fue tan fuerte y cegador que las sombras de sus víctimas, proyectadas inocentemente ante la muerte, quedaron inmortalizadas en el asfalto a modo de negros jeroglíficos; siluetas con extremidades apenas discernibles de una figura humana; despojadas de sus cuerpos; tatuadas en la memoria colectiva.

image.png

Oppenheimer de Cristopher Nolan tradujo eso en un filme de tres horas. ¿Y el resultado? Ni más ni menos que la silueta histórica del científico más importante de la pos-guerra, pero carbonizada e indiscernible frente a la óptica ‘deslumbradora’ de un director que busca trascender en el canon cinematográfico.

El primer plano en el que aparece el homónimo científico es en uno cerrado, con él ocupando casi todo el cuadro y los ojos bien abiertos. Sin embargo, segundos antes, la cinta tiene una apertura a modo de planos detalles de la explosión de una bomba nuclear: fuego, chispazos, reacciones en cadena, y hongos que bailan en slow motion ante nuestros ojos. Y, más de dos horas y cincuenta y nueve minutos después, contemplamos también a Oppenheimer del mismo modo: en un primer plano, estático, con los ojos bien abiertos.

Podés seguir leyendo acá: Oppenheimer: El rompecabezas radioactivo más oscuro de Nolan

