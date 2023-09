Christopher Nolan quiere su James Bond ambientado en los 50´

En julio, en el podcast Happy Sad Confused, Nolan dijo que le encantaría dirigir una película de Bond, pero que también sería una gran responsabilidad.

Si te interesa más sobre Nolan no podemos no recomendarte este superanálisis a su última cinta, Oppenheimer: Oppenheimer: El rompecabezas radioactivo más oscuro de Nolan

¿Bond en los años 50?

Lo más curioso del rumor es que Nolan querría ambientar las películas de Bond en los años 50, lo que supondría un cambio radical respecto a las anteriores entregas, ambientadas en el presente. Según Ruimy, este sería uno de los principales obstáculos en las negociaciones, ya que Broccoli preferiría mantener la continuidad de la saga.

No es la primera vez que se especula con la posibilidad de que Nolan dirija una película de Bond. En 2017, se rumoreó que Nolan podría estar detrás de la dirección de No Time to Die, la última película protagonizada por Daniel Craig como Bond. Sin embargo, el propio Nolan desmintió el rumor y dijo que era un gran fan de Craig y del director elegido, Cary Fukunaga.

image.png Se sumaría de esta forma a la larga lista de cineastas que formaron parte del club 007.

Por el momento, no hay ninguna confirmación oficial sobre el futuro de la franquicia de James Bond ni sobre el posible involucramiento de Nolan. Lo único seguro es que los fans del cineasta y del espía más famoso del mundo estarán atentos a cualquier novedad al respecto.

