Ranking IMDb: Las 10 mejores películas de 2022

La película cosechó críticas mayormente positivas con varios elogiando la dirección, actuaciones y homenajes de la película a otros largometrajes de los años 70.

El trailer, aquí: https://youtu.be/Rj2VflX6f2E

9- Death on the Nile (Muerte en el Nilo)

Película estadounidense de 2022 perteneciente al género de suspenso, dirigida por Kenneth Branagh y basada en la novela homónima de Agatha Christie, publicada en 1937. La película es una secuela de Asesinato en el Orient Express (2017), y está protagonizada por un reparto coral encabezado por el propio Branagh, acompañado de Gal Gadot, Letitia Wright, Armie Hammer, Annette Bening, Ali Fazal, Sophie Okonedo, Tom Bateman, Emma Mackey, Dawn French, Rose Leslie, Jennifer Saunders y Russell Brand.

Branagh y Bateman repiten sus papeles de la película anterior, como Hércules Poirot y Bouc, respectivamente. La cinta es la tercera adaptación cinematográfica de la novela de Christie, después de la película de 1978 y de un episodio de 2004 de la serie de televisión Agatha Christie's Poirot.

La trama sigue a Poirot, detective de renombre mundial, quien se ve envuelto en un triángulo amoroso que se convierte en asesinato mientras viaja por Egipto.

El rodaje comenzó en septiembre del 2019 en los Longcross Studios en Inglaterra, y finalizó en diciembre del mismo año. Muerte en el Nilo fue estrenada en Estados Unidos el 11 de febrero de 2022, por Walt Disney Studios Motion Pictures a través de 20th Century Studios, tras varios retrasos a causa de la pandemia de COVID-19.

Muerte en el Nilo | Tráiler Oficial | Subtitulado

8 - Everything Everywhere All at Once (Todo en todas partes al mismo tiempo)

Una heroína inesperada debe usar sus nuevos poderes para luchar contra los desconcertantes peligros del multiverso y así lograr salvar su mundo.

Película estadounidense de comedia dramática absurda de acción y ciencia ficción escrita y dirigida por Daniel Kwan y Daniel Scheinert. Está protagonizada por Michelle Yeoh, Ke Huy Quan, Stephanie Hsu, Jenny Slate, Harry Shum, Jr., James Hong y Jamie Lee Curtis.

Un dato de color: durante la preproducción se consideró a Jackie Chan para el papel protagónico; el guion fue escrito originalmente para él antes de que los directores cambiaran de opinión y reconcibieran el papel principal como una mujer, sintiendo que haría que la dinámica de marido y mujer en la historia fuera más identificable

Everything Everywhere All at Once (2022) - Tráiler Subtitulado en Español

7- The Gray Man (El hombre gris)

Trama: El principal activo de la CIA, cuya identidad nadie conoce, descubre secretos de la agencia. La confesión lo pone en el punto de mira de sicarios de todo el planeta, cuyo antiguo colega les ha ordenado que lo asesinen.

Protagonizada por Ryan Gosling, Ana de Armas y Chris Evans, entre otros.

Se trata de una película de suspenso y de acción estadounidense de 2022 dirigida por Anthony y Joe Russo, quienes produjeron la película con Mike Larocca, a partir de un guion coescrito con Christopher Markus y Stephen McFeely, basado en la novela de 2009 del mismo nombre de Mark Greaney.

La película es distribuida y transmitida por Netflix, con un presupuesto de producción de 200 millones de dólares, lo que la convierte en la película más cara jamás realizada por Netflix

El Hombre Gris | Tráiler oficial | Netflix

6 - The Northman (El hombre del norte)

Película de suspenso y drama histórico épico estadounidense-británica dirigida por Robert Eggers, con un guion coescrito por el poeta y novelista islandés Sjón.

Ambientada a principios del siglo x en Islandia, está protagonizada por Alexander Skarsgård como el príncipe vikingo Amleth, junto a Nicole Kidman, Anya Taylor-Joy, Björk, Ralph Ineson, Ethan Hawke y Willem Dafoe.

La trama sigue al personaje de Amleth, quien emprende una misión vengativa después del asesinato de su padre. El príncipe Amleth está a punto de convertirse en hombre pero, en ese momento, su tío asesina brutalmente a su padre y secuestra a la madre del niño. Dos décadas después, Amleth es un vikingo que tiene la misión de salvar a su madre.

The Northman - Trailer Oficial Subtitulado Español Latino

5- Black Panther: Wakanda Forever (Pantera Negra: Wakanda por siempre)

Acción/Aventura. Película de superhéroes basada en el personaje Pantera Negra propiedad de Marvel Comics. Producida por Marvel Studios y distribuida por Walt Disney Studios Motion Pictures, es la secuela de la película Black Panther (2018) y la película número 30 del Universo cinematográfico de Marvel (UCM).

La película está dirigida por Ryan Coogler, quien coescribió el guion con Joe Robert Cole, y está protagonizada por Letitia Wright, Angela Bassett, Ténoch Huerta, Dominique Thorne, Martin Freeman, Lupita Nyong'o, Winston Duke y Danai Gurira.

Dato de color: los planes para la película cambiaron en agosto de 2020 cuando la estrella de Black Panther, Chadwick Boseman, falleció de cáncer de colon, y Marvel decidió no reemplazarlo en su papel de T'Challa. Se confirmó que otros miembros principales del elenco de la primera película regresarían en noviembre, y el título se anunció en mayo de 2021. La producción inicialmente tuvo lugar desde finales de junio hasta principios de noviembre de 2021, en Atlanta y Brunswick, Georgia, así como alrededores de Massachusetts, antes de una pausa para permitir que Wright se recupere de una lesión sufrida durante el rodaje. La producción se reanudó a mediados de enero de 2022 y finalizó a fines de marzo en Puerto Rico.

#PanteraNegra: Wakanda Por Siempre | Tráiler Oficial | Subtitulado

4- Top Gun: Maverick

Maverick, quien lleva 30 años de servicio, es ahora instructor de pilotos militares. Una última misión, un sacrificio final, obliga a este maestro de los cielos a enfrentar las heridas abiertas del pasado y sus temores más profundos.

Película de acción y drama estadounidense, dirigida por Joseph Kosinski, secuela de la película de 1986 Top Gun. Se estrenó el 27 de mayo de 2022 en Estados Unidos. Originalmente estaba programada para su lanzamiento el 12 de julio de 2019, pero se pospuso para "permitir que la producción resuelva todas las complejas secuencias de vuelo". Debido a la pandemia de COVID-19 y los conflictos de programación, la película experimentó más retrasos.

Esta película ha recaudado 1485 millones de dólares en todo el mundo, lo que la convierte en la película más taquillera de 2022. La película esta dedicada a la memoria de Tony Scott.

Protagonistas: Tom Cruise, Val Kilmer, Miles Teller,Jennifer Connelly, Glen Powell, Lyliana Wray y Ed Harris.

Top Gun Maverick | Tráiler Oficial 2 Subtitulado | Paramount Pictures México

3- Thor: Love and Thunder (Thor: Amor y trueno)

Película de superhéroes estadounidense de 2022 basada en el personaje de Thor, de Marvel Comics, producida por Marvel Studios y distribuida por Walt Disney Studios Motion Pictures.

Es secuela de Thor: Ragnarok (2017), la cuarta entrega de la tetralogía y la vigésima novena del Universo cinematográfico de Marvel (UCM).

La película está dirigida por Taika Waititi, quien coescribió el guion con Jennifer Kaytin Robinson, y es protagonizada por Chris Hemsworth como Thor, junto a Christian Bale, Tessa Thompson, Jaimie Alexander, Waititi, Russell Crowe y Natalie Portman.

La trama: Thor intenta encontrar la paz interior, pero debe volver a la acción y reclutar a Valkyria (Thompson), Korg (Waititi) y Jane Foster (Portman), que ahora es Mighty Thor, para evitar que Gorr el Carnicero de Dioses (Bale) elimine a todos los dioses.

Thor: Amor y Trueno de Marvel Studios | Teaser Oficial | Subtitulado

2- Doctor Strange in the Multiverse of Madness (Doctor Strange en el Multiverso de la Locura)

La película de superhéroes estadounidense basada en el personaje de Doctor Strange, de Marvel Comics. Producida por Marvel Studios y distribuida por Walt Disney Studios Motion Pictures, es la secuela de Doctor Strange (2016) y la película número 28 del Universo cinematográfico de Marvel (UCM).

Está dirigida por Sam Raimi, escrita por Michael Waldron y es protagonizada por Benedict Cumberbatch como Stephen Strange, junto a Elizabeth Olsen, Chiwetel Ejiofor, Benedict Wong, Xochitl Gomez, Rachel McAdams y Michael Stuhlbarg.

En la película, Strange viaja a través del multiverso para proteger a América Chávez, una adolescente con la capacidad de viajar entre universos, de Wanda Maximoff.

Dato color: El director y coguionista de Doctor Strange, Scott Derrickson, tenía planes para una secuela en octubre de 2016. Firmó para regresar como director en diciembre de 2018, cuando se confirmó el regreso de Cumberbatch. El título de la película se anunció en julio de 2019 junto con la participación de Olsen, mientras que Bartlett fue contratado para escribir la película en octubre. Derrickson renunció como director en enero de 2020, citando diferencias creativas. Al mes siguiente, Waldron se unió al proyecto y Raimi asumió el cargo de director en abril de 2020. El rodaje comenzó en noviembre de 2020 en Londres, pero se suspendió en enero de 2021 debido a la pandemia de COVID-19. La producción se reanudó en marzo de 2021 y concluyó a mediados de abril.

Doctor Strange en el Multiverso de la Locura | Tráiler Oficial | Subtitulado

1- The Batman

Película estadounidense de superhéroes dirigida por Matt Reeves y basada en el personaje homónimo creado por Bob Kane y Bill Finger para DC Comics. El guion fue escrito por Reeves y Peter Craig, y narra los acontecimientos de Batman durante su segundo año luchando contra el crimen y la corrupción en Gotham City, además de enfrentarse al asesino serial Riddler.

La cinta está protagonizada por Robert Pattinson como Batman, acompañado de un elenco que incluye a Zoë Kravitz, Paul Dano, Jeffrey Wright, John Turturro, Peter Sarsgaard, Andy Serkis y Colin Farrell.

Dato color: La película fue anunciada en 2015, con Ben Affleck dirigiendo y protagonizando el proyecto. Sin embargo, tras múltiples problemas personales del actor, decidió retirarse del proyecto y Reeves asumió la dirección, con lo que reescribió el guion y seleccionó a un nuevo elenco. La cinta tenía una fecha de estreno prevista por Warner Bros. Pictures para el 25 de junio de 2021, pero fue retrasada dos veces a causa de la pandemia de COVID-19, hasta fijarse al 4 de marzo de 2022.

Reeves trató de explorar el lado detectivesco de Batman más que en películas anteriores, inspirándose en las películas de Alfred Hitchcock y la era del Nuevo Hollywood, y en cómics como Year One (1987), The Long Halloween (1996-1997) y Ego (2000).

BATMAN Tráiler Español Latino SUBTITULADO (2021) Robert Pattinson

