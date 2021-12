El túnel del tiempo: la pandemia comenzó en Hollywood

'Blue Valentine' fue aclamada por la crítica. El presupuesto estimado en la producción fue de US$ 1 millón. Y recaudó más de US$ 12 millones.

'Las horas' (The Hours) fue dirigida por Stephen Daldry, con guion fr David Hare, adaptando la novela homónima de Michael Cunningham, ganadora del Premio Pulitzer en 1999.

La historia transcurre en un mismo día, con 3 mujeres en diferentes épocas y generaciones, cuyas vidas se conectan a través de la novela 'Mrs. Dalloway', de Virginia Woolf.

Nicole Kidman es Virginia Woolf en 1923,

Julianne Moore es una esposa infeliz que lee el libro en 1951, y

Meryl Streep es una editora bisexual neoyorquina que cuida de un amigo escritor, con quien tuvo un romance en su juventud, y hoy está en etapas avanzada del sida y ha decidido prepararle una fiesta.

El estreno fue el 25/12/2002. Nicole Kidman ganó el Oscar a la Mejor Actriz.

Con un presupuesto de US$ 25 millones recaudó más de US$ 109 millones.

El director Steven Soderbergh y el guionista Stephen Gaghan adaptaron la serie de TV británica de 1989, 'Traffik' (Channel 4) y la llevaron a 20th Century Fox, que exigió que Harrison Ford desempeñara un papel principal y se hicieran cambios en el guión.

Soderbergh y al final obtuvo apoyo de USA Films, que ofreció más dinero que Fox. Soderbergh manejó la cámara él mismo y eligió un grado de color distinto para cada historia.

El estreno fue el 27/12/2000, con elogios. 'Traffic' ganó 4 premios Oscar: Mejor Director (Steven Soderbergh), Mejor Actor de Reparto (Benicio del Toro), Mejor Guión Adaptado (Stephen Gaghan) y Mejor Montaje de Película (Stephen Mirrione).

El presupuesto fue de US$ 46 millones y recaudó US$ 207,5 millones.

'Fried Green Tomatoes' es una película estadounidense de 1991, basada en la novela homónima de Fannie Flagg, de 1987 ('Fried Green Tomatoes at the Whistle Stop Cafe').

Dirigida por Jon Avnet y guionada por Fannie Flagg y Carol Sobieski, cuenta la historia sobre la amistad (y relación) entre Ruth e Idgie durante la época de la Gran Depresión, y la amistad de Evelyn y Ninni durante los años '80. La trama concierne al asesinato del marido abusivo y machista de Ruth.

Estrenada el 27/12/1991, recaudó US$ 119 millones cuando su presupuesto fue de US$ 11 millones.

Pero el gran tema de diciembre en Hollywood - antes de 'Spider-Man: No Way Home' (Hombre Araña: Sin camino a casa)- fue en 1995: '12 Monos' (Twelve Monkeys).

Dirigida por Terry Gilliam, e inspirada en la película 'La Jetée' (1962), de Chris Marker, fue protagonizada por Bruce Willis, Madeleine Stowe, Brad Pitt y Christopher Plummer.

James Cole (Bruce Willis) es un criminal convicto que vive en un futuro postapocalíptico: entre 1996 y 1997, hubo una pandemia en la Tierra producto de un virus tan poderoso que obligó a la población superviviente a vivir bajo la superficie.

Para ganar una indulgencia, Cole solicita a los científicos que lo envíen al pasado para recolectar información sobre el virus, supuestamente liberado por una organización terrorista conocida como 'Ejército de los 12 Monos'.

