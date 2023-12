Quiso ser el nuevo Grondona y lo juzgan por quebrar a Colón

Lerche fue mano derecha de Julio Grondona

Germán Lerche llegó a la presidencia de Colón en el 2006, y comenzó a consolidar su figura como dirigente del fútbol bajo el ala de Julio Humberto Grondona, el histórico presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (A.F.A.), hasta que le soltaron la mano.

Abogado de profesión, fue candidateado por el expresidente José Néstor Vignatti (actual presidente), para la presidencia del club del barrio centenario, y una vez que se vistió de presidente, fue coucheado por un allegado a Grondona, quien le dio un curso intensivo de dirigente de fútbol argentino.

En 2008 fue reelegido y su relación con el mandamás del presidente de la A.F.A. se afianzaba cada vez más. Ese año llevó a Grondona a pasear por el predio de Colón, acompañados de cámaras de televisión y muchos periodistas.

El abogado casi no ejercía su profesión, pero su nivel de vida crecía. Siempre vestía de traje elegante y se compró una casa en un country de la ciudad. Mientras tanto, Colón seguía cosechando fracasos deportivos.

En 2010, Lerche fue reelegido como presidente y con ayuda de la empresa constructora de Julio Grondona, remodeló la cancha del Sabalero, que luego fue sede de la Copa América que se jugó en el país en 2011.

También fue designado por “Don Julio” como Secretario de Selecciones y no se perdía ninguna oportunidad para aparecer en cámara y saludar a Lionel Messi, hasta se fotografiaba con el Papa Francisco. En esos años, él mismo hacía correr la voz de ser el sucesor de Grondona en la A.F.A.

Para ese entonces ya había cambiado su estilo de vida y Colón crecía un odio hacia su persona y su conducción. Lo que Lerche hacía no coincidía con lo que sentía el hincha Sabalero.

Cuando comenzó a ser asediado por el mal presente del club llegó a declarar “Me sobran pelotas para cambiar la historia del club”. Igualmente, tuvo que pedir licencia por tiempo indeterminado por cuestiones vinculadas a su salud.

Hasta que llegó el momento en que desde la A.F.A. le soltaron la mano. La FIFA le sacó 6 puntos a Colón por la deuda que mantenía con el Atlante de México por el pase de Juan Carlos Falcón, y la gente comenzó a reclamar por el adelanto de las elecciones.

Esto desató otro quilombo en el club, los múltiples cheques rebotados a los jugadores del plantel hacía meses. La crisis económica del club era total y el Sabalero terminó descendiendo en 2014.

Cuando Eduardo Vega lo sustituyó como presidente del club en 2013, una de las primeras decisiones que tomó fue firmar una Resolución, que suspendió, declaró persona No grata y apló el derecho de admisión a Germán Lerche, y sus secuaces, Rubén Osvaldo Moncagatta, Marcelo Maglianesi, Carlos Marín, Pedro Eusebio, Fernando Maglianesi y Osvaldo Pradolini.

Germán Lerche quiere instalar el empobrecimiento ilícito

Lerche fue consultado por los periodistas que fueron a Tribunales y no dudó en responder: “La instancia del juicio para discutir no solamente un modelo de gestión en el club, que vamos a contrarrestar lo que dice la querella, desde las instancias judiciales y las imputaciones penales que se me hacen”.

Y continuó: “Voy a tratar de que se instale acá, a ver si el Tribunal es capaz de generar jurisprudencia, a ver si instala el ‘empobrecimiento ilícito’, una figura que no existe. Perdí auto, oficina, no tengo laburo y es imposible que me vaya bien. Aparte eso lo dice la pericia contable”.

El expresidente de Colón aseguró que: “El fútbol es una cuestión interdependiente, tiene que ver con los contextos macroeconómicos del país, con AFA. No existe la posibilidad que a vos te vaya bien económicamente en AFA y que se caigan River y Boca”.

Ante la pregunta de un periodista de “¿Por qué apuntaron contra su imagen? Y contestó: “Porque la pelotita no entró, como no entró ahora”.

