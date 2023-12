pallarols-hijo-baston-presi.jpg El bastón presidencial confeccionado para Milei por Adrián Pallarols, hijo del reconocido orfebre.

Su hermano mayor, Carlos Pallarols, había manifestado su disconformidad con el accionar del menor del clan. En su cuenta de Facebook, aclaró que los tres Pallarols trabajan en forma independiente, y escribió: “Jamás realizaría un bastón presidencial. Mientras mi padre lo desee por respeto a su larguísima e intachable trayectoria no se me ocurriría hacer tal cosa. Es lamentable la actitud de mi hermano. No la comprendo”.

El patriarca familiar, por su parte, se había limitado a publicar una foto mostrando el recorrido del bastón, que reposa junto a la factura, que lleva el número 411 del talonario y está dirigida a la Dirección General de Ceremonial de Presidencia, como para que quede claro de dónde proviene el pedido.

En el texto que acompaña a la foto, Pallarols padre (el "único", según él mismo) enfatizó que confecciona el atributo presidencial desde hace 33 años.

Consultada por el sitio de noticias BigBang, una asistente aseguró contundente: "el único que hace el bastón es el Maestro, como desde que volvió la democracia. El que hace Adrián Pallarols es una iniciativa de él que tiene el mismo valor que el que le hizo a Ricardo Fort. ¿Queda claro, no?”.

En sus apariciones mediáticas, el hijo menor de Pallarols intentó imponer la versión de que Javier Milei podrá optar entre ambas obras de arte.

Cómo es el bastón presidencial confeccionado por Juan Carlos Pallarols

El bastón tiene en su confección la fecha (23-27, por el período de presidencia) y fue diseñado con la ayuda de casi 200 personas de la cultura, uno por cada provincia.

baston-presidencial-milei-.jpg

“Hay tres pimpollos por las Islas del Atlántico Sur, por los caídos”, contó el artesano sobre el diseño y reveló además que el jefe de Estado puede solicitar modificaciones “siempre y cuando no se modifique la estructura del bastón”.

“El bastón es del pueblo”, resaltó.

