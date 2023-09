La película que USA no quiere que veas y arrasa en Argentina

USA y Hollywood le dijeron "no", pero en Argentina le fue espectacular. Sound of Freedom es una película basada en hechos reales que cuenta la historia de Tim Ballard, un ex agente especial que fundó la organización Operation Underground Railroad, dedicada a rescatar a niños víctimas de la trata de personas y la explotación sexual. El filme muestra el trabajo de Ballard y su equipo en diferentes países, como Colombia, Haití y Estados Unidos, donde se enfrentan a peligrosos traficantes y corruptos.