La película de anime que arrasó en Japón y llega a Argentina

image.png Toda una obra maestra del anime.

La película The First Slam Dunk es la última entrega de la franquicia, y se estrenó en diciembre de 2022. La película cubre el partido entre el equipo protagonista, Shohoku, y el campeón nacional, Sannoh, que fue la conclusión del manga original que nunca se adaptó en el anime original ni en ninguna de las películas que se derivaron de él.

Además, cuenta una historia completamente original centrada en Ryota Miyagi, uno de los integrantes del equipo, al que se le da un nuevo desarrollo de personaje que no estaba presente en el manga.

THE FIRST SLAM DUNK Tráiler Español (2023)

La mano del creador

El mayor atractivo de The First Slam Dunk es que el creador de Slam Dunk, Takehiko Inoue, escribió y dirigió la película, siendo The First Slam Dunk su debut como director.

El arte impecable de Inoue para contar historias se demostró no solo a través del Slam Dunk original, sino también con sus otras grandes obras como Real y Vagabond, por lo que la participación directa de Inoue en la película es emocionante y una señal de la calidad que uno debe esperar de ella.

image.png Es uno de los mejores mangakas de la historia.

Inoue declaró que quiso hacer esta película como un regalo para los fans que lo apoyaron durante tantos años, y también como una forma de expresar su amor por el baloncesto, un deporte que lo siguió desde su infancia.

Para nuevos y viejos fans

La película es 100% amigable para los nuevos fans. Sin soltar ningún spoiler, la cinta hace un trabajo increíble al acercar al espectador a cada personaje del equipo al mostrar destellos de su pasado y/o quiénes son. Quizás se pregunte cómo harían esto si el filme es sobre el arco final… Pero lo hicieron y lo lograron. Es una experiencia increíble.

Las escenas de acción son fluidas y espectaculares, y las emociones están a flor de piel. En otras palabras, es un homenaje a una generación que creció con Slam Dunk, aunque también una invitación a una nueva generación que puede descubrir esta joya del anime.

El furor del anime en salas argentinas

Slam Dunk no es el único anime que está triunfando en las salas argentinas. En los últimos años, se notó un aumento en la demanda y la oferta de películas de animación japonesa, que demostraron tener un público fiel y entusiasta.

Películas como Kimetsu no Yaiba: Mugen Train , Your Name , Weathering With You y Dragon Ball Super: Broly fueron éxitos de taquilla y crítica, y contribuyeron a difundir la cultura japonesa en el país.

image.png

Fuente de la imagen.

El anime es un fenómeno global que no conoce fronteras ni edades. Con historias que abarcan todos los géneros y temáticas, el anime ofrece una variedad y una calidad que lo hacen irresistible para muchos espectadores. Slam Dunk es solo un ejemplo de cómo el anime puede cautivar a las masas con su arte, su humor, su drama y su mensaje.

¿Qué esperas para verla?

Si te gustan las historias de superación, de amistad, de pasión y de diversión, no puedes perderte The First Slam Dunk . Es una película que te hará reír, llorar, gritar y aplaudir. Es una película que te hará sentir vivo. Es una película que te hará amar el baloncesto.

The First Slam Dunk está disponible en los principales cines del país. No dejes pasar la oportunidad de ver esta obra maestra del anime. ¡Corre a tu sala más cercana y disfruta de la magia de Slam Dunk !

