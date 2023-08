"Trabajar con esos dirigentes es un gran orgullo y vamos a seguir sumando a millones de argentinos que impulsen el cambio", le contestó Larreta a Bullrich, durante un acto de campaña en Mendoza, donde presentó sus ocho propuestas para los jubilados.

Ayer, Rodríguez Larreta evitó confrontar con Macri, pero le lanzó un 'palito': consultado en FiloNews sobre la falta de apoyo del ex presidente, lo ninguneó: "No (esperaba su apoyo explícito). Creo que la vengo peleando y a mí en la vida nada me fue fácil. Siempre la tuve que remar, pelear, no soy un dotado. Soy del famoso tipo de las 10.000 horas".

Ahora bien, al momento de hablar del FMI y el crédito por US$57.000 millones que tomó, ¿aprovechó para tildarlo de deficitario serial? "El problema no es la deuda. El problema es el déficit. Si vos tenés que gastar más de lo que recaudás, bajás el gasto, emitís, que para mí es la peor de todas porque el impuesto inflacionario afecta a los que menos tienen, o tomás deuda. El tema es que no podías emitir ni aumentar impuestos y ahí, para endeudarte, lo que tenés que mirar son las mejores condiciones: plazo y tasa. El Fondo Monetario no es el problema sino porqué llegaste a eso y eso es el agujero fiscal fenomenal. Hoy ya lo tenés, tenés que cumplirla, y lo que tenés que hacer es renegociar con las mejores condiciones posibles y la firmeza del mundo para tratar de conseguir más plazo y menos tasa".

Vidal: "No puede ofender a nadie"

Tras ser apuntada por los 'halcones', la diputada nacional de Juntos por el Cambio, María Eugenia Vidal, salió a defender su decisión apoyar públicamente la precandidatura presidencial de Rodríguez Larreta. Y le contestó aMauricio Macri.

“Lo que hice no fue más que expresar mi preferencia electoral, dando mis argumentos. Es una base de la democracia, sobre todo en un contexto en que hay dos candidatos a presidente de Juntos por el Cambio y los dos son del PRO”, expresó en declaraciones a Radio Mitre.

“Puedo entender que haya personas, como Mauricio, en desacuerdo, pero con todos trabajo hace más de 20 años y lo que tenga que decirles lo voy a hacer en privado, no por las redes”, aseguró Vidal.

“Todos tenemos derecho a expresar nuestro voto y eso no puede ofender a nadie, pero los dirigentes no somos dueños del voto de nadie. No creo que haya dueño de voto ni votos que se transfiera. Por eso es importante que la gente vaya a votar. Al no hacerlo, se le está dando el poder a otro”, concluyó.

