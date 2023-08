Hay un Inspector de Policía con Alzheimer (¿en Argentina?)

Los síntomas principales son la pérdida de la memoria y la confusión.

No hay cura, pero los medicamentos y las estrategias de control pueden mejorar los síntomas, temporalmente.

Un inspector de policía, en Suecia, debe retirarse porque tiene Alzheimer y la progresión de su enfermedad y como afecta su vida de relación, por tanto su trabajo, es tan elemental como despiadada, al punto de ser útil por no mentir y necesaria por mostrar “como va la cosa” con este tema.

Henning Mankell's Wallander S1 (Trailer)

El amigo Kurt

El inspector que se retira se llama Wallander. Es un personaje de ficción pero… ejem.

Wallander (también conocida como Mankells Wallander) es una serie de televisión sueca transmitida del 14 de enero del 2005 hasta el 30 de julio del 2013 por medio de la cadena TV4.

La serie se centra en Kurt Wallander, un inspector de policía en la pequeña localidad de Ystad, cerca de Malmö, en el sur de Suecia quien junto a sus compañeros del departamento de la policía de Ystad resuelven los crímenes que ocurren. La serie también sigue a Linda, la hija de Kurt y cómo maneja el trabajo de policía con su vida privada. Wikipedia al mango.

La serie fue creada por el escritor sueco Henning Mankell, y está basada en su personaje ficticio Kurt Wallander. No sigue el desarrollo de sus novelas, son libretos originales para la serie.

La 1ra. temporada estrenada el 14 de enero del 2005 y finalizada el 10 de noviembre del 2006 contó con 13 episodios.

La 2da. temporada transmitida del 9 de enero del 2009 y finalizada el 21 de julio del 2010 contó con nuevamente con 13 episodios.

La 3ra. temporada estrenada del 11 de febrero del 2013 y finalizada el 30 de julio del mismo año y contó con 6 episodios.

La saga de Wallander termina porque el personaje tiene Alzheimer. Sigue el desarrollo de sus visitas a los profesionales, las pruebas, el diagnóstico y cómo aparece el deterioro. Ni exagera ni quita. Es exquisitamente cruel y simple. Es la vida.

Wallander Official Trailer #1 (2012) - Henning Mankell Movie HD

Network

Jan Krister Allan Henriksson (nacido el 12 de noviembre de 1946) es un actor sueco. Nacido en Häverö, en la Provincia de Estocolmo, es conocido por interpretar al detective Kurt Wallander en la serie Wallander para la televisión, basadas en las novelas de Henning Mankell. Recibió el premio Eugene O'Neill en 1997.

La serie terminó de mostrarse en un canal de cable (pago, obviamente) este martes 08/08/2023. No era nueva, con seguridad tuvo versiones anteriores. Hay una miniserie sobre Wallander con Kenneth Branagh pero esto es otra cosa. El canal que lo exhibió es bastante singular.

Film & Arts (estilizado como film&arts) es un canal de televisión por suscripción latinoamericano de origen argentino dedicado al cine, la música, el teatro y otros espectáculos artísticos y culturales.

Actualmente es propiedad de AMC Networks y es operado por su subsidiaria AMC Networks International Latin America desde Ciudad de Buenos Aires, Argentina.

Historia: "Fue lanzado el 1 de abril de 1996 por Bravo Internacional, una división de Bravo Network, como la versión latinoamericana del canal cultural estadounidense Bravo, nombre que no pudo utilizar en el Cono Sur debido a que el mismo lo tenía registrado la productora Gala Producciones del extinto servicio de televisión paga argentino VCC.

El 01/08/1999, Film & Arts estrenó nuevo logo y nueva imagen al aire, con el fin de establecer una identidad más fuerte y exclusiva para el mercado en América Latina. En diciembre del mismo año, Bravo Networks Company firmó un acuerdo con Pramer para la representación publicitaria de Film & Arts, haciéndose cargo de la comercialización y pautado de avisos dentro de la programación en Argentina.

Bravo Networks Company decidió retirarse del mercado latinoamericano y en septiembre de 2000 vendió Film & Arts a Pramer, de Liberty Global.

En 2013, el canal pasó a ser parte del portafolio de canales de Chello Latin America, cuando Pramer cambió de nombre al fusionarse con MGM Latin America. En 2014, finalmente pasa a manos de AMC Networks, cuando ésta adquirió Chello Latin America.

En enero de 2022, el canal presentó el bloque Viernes de Sundance, un espacio dedicado al cine independiente de todo el mundo y de todas las épocas, una selección de películas bajo el sello exclusivo de Sundance TV, canal hermano que fue cerrado en la región en 2020."

https://youtu.be/1QO2shXlGZ8

Nada es gratis

Pague para ver y vea lo que nosotros queremos. Es así de simple. Mirar televisión es eso. Entregarse. Es tan esclavizante y humillante como esclavizarse con TN o La Nación+. Nada es gratis y nada es gratuito en el mundo de la información, el mensaje y la dependencia que ejercen los medios sobre nosotros. Nada es gratis y es muy difícil una libertad absoluta sobre esta interrelación de medios, mensajes, afectos, afinidades, formación y lo dicho: dependencia. Usted votará según se quiera.

Tenía razón Armand Mattelart, un sociólogo tan belga como Hércules Poirot, había que aprender a leer el Pato Donald. El chileno Ariel Dorfman apoya con un gesto de su cabeza diciendo que Yes, que sí. Leer el Pato Donald, mirarlo en la pantalla, es “vender el alma, rifar el corazón, tirar la poca decencia que nos queda”… Discépolo, 1926. Nada es novedoso, mucho menos la rebelión.

Los medios son un intrincado ir por venir donde estamos enredados, como corresponde al vocablo, metidos en las redes y sin posibilidades de soltarse porque, al cabo…¿ para qué?. Ya sabemos leer el Pato Donald. Nos gusta. Es lindo. ¿Votaría usted por el Pato Donald?… Deme un tiempo para el masaje, diría McLuhan

El Bien y el Mal

Wallander no es distinto – en su lenguaje para atrapar ingenuos - al idioma que conocemos. Ese juego de las películas donde nosotros, espectadores, sabemos de donde vienen los problemas pero no podemos deducir el movimiento siguiente, porque somos espectadores comprometidos con el resultado, pero sin posibilidades reales de incidir sobre si se suicidará, se olvidará la cocina a gas corriente encendida y ese repertorio de desesperados intentos, con papelitos pegados en la puerta, de recordar el día a día y la tarea del “yo sí que lo disimulo bien”, la simulación en la lucha por la vida (si, del 'Viejo' José Ingenieros) la simulación en el vano intento que no se sepa de su Alzheimer, artilugio con el que Wallander demora lo que todos intuyen, es “ilustradora”, palabra que no existe y apunta sobre la mentira y el escondrijo con el que nos maltratan los medios mas intrusivos y con menor desarrollo intelectual o mas brutalidad ambiente. Pone luz. Es el juego de las elecciones y el voto. Es eso. “Si todo ya está usao, la yerba el té y el dato que te han dao, de mala fe…” Cátulo Castillo.

Soy una carne de biblioteca que tolera la brutalidad escénica porque no es posible quitarla de los MdeC pero, sí, soy tan esclavo como los demás en la dependencia de una nube del Gran Hermano, si tengo que votar animales poco heroicos elegidos por los co-conductores de la nube, para resignificar la esclavitud del voto popular mediante el bombardeo masivo con el que nos condicionan, pido un deseo: Déjenme seguir mirando series policiales donde el Bien y el Mal están y se tropiezan pero te dejan elegir al héroe por algo elemental, hay uno solo.

Ultra deseo: Ojalá los gobernantes sean como estos héroes. Vano rezo al infinito de la desesperación.

Alzheimer, cuando escapa a las neuronas sueltas que lo pierden vuelve al orden dado. Eso se entiende desde el sofá, de dónde saldré hacia el cuarto oscuro, como siempre: para la opción menos mala, mas cercana al Bien, que se fue con el héroe cuando cerró el ciclo del inspector.

--------------------------

Más contenido en Urgente24:

Cómo evitar que abran tu valija en el aeropuerto

Oficialismo alerta por caos en el Tren Roca y el conurbano

Fiat lanza en Argentina nueva pick up "picante"

Mercado Pago: Cómo revertir una transferencia mal hecha

La serie de John Wick pisa fuerte con Mel Gibson de villano