Agatha Christie, censurada por su bisnieto progre

Con esta clase de medidas sólo exponemos a una nueva generación de lectores a tener menos posibilidades de ejercer una lectura crítica, porque cuando una obra no comulga con el sistema de valores actual, no se niega, se lo analiza desde un lugar reflexivo, se lo investiga para crear conciencia. No. Con el sesgo a las obras clásicas todo ese trabajo se pierde, porque lo que no se nombra no existe.

Acerca de la estupidez de fingir demencia con la literatura

James Prichard debería avergonzarse de mancillar el legado de su bisabuela, porque este sinsentido de fingir demencia y creer que eliminando el pasado el futuro va a ser mejor es absurdo, y en realidad, contraproducente. La cultura de la cancelación en casos de este tipo tiene efectos nocivos, iguales a los de la censura.

Una suerte de censura aclamada por la población en un intento de conciliarse egocéntricamente con sus conciencias, para sentirse menos racistas, menos ofensivos o más correctos, cuando en realidad manejan las mismas herramientas que se utilizaron históricamente para oprimir de forma simbólica, manteniendo el silencio, negando su existencia.

Justamente, el hecho de preservar la historia es para que no vuelva a repetirse. Negar el pasado no convierte a nadie en alguien mejor. Todas las obras son producto de su contexto histórico, es anacrónico juzgar el pasado con los ojos del presente, y creer que si se interviene, se reescribe el contexto que cultivó esa obra artística o literaria.

Sino, terminamos como los padres mojigatos e impresentables de Florida, que creen que el ícono tangible del renacimiento, como lo es el David de Miguel Angel, es una vulgar imagen pornográfica, mostrando nulo interés cultural o cualquier tipo de respeto por sí mismos al no instruirse mínimamente en historia.

La literatura, al igual que cualquier expresión artística, es la prueba del paso de los humanos por la tierra. Es una forma de mostrarse al desnudo, con simpleza y con la belleza que eso conlleva. Agatha era una mujer que venció muchos de los convencionalismos de su propia época, ¿Acaso van a sesgar su obra porque algunas palabras que se usaban en su época ahora están mal vistas?

Los artistas (o al menos aquellos que trascendieron al imaginario colectivo) aun sin ningún proceso de deconstrucción de su lado, encontraron la manera de sobresalir siendo distintos, desafiantes o contraculturales, pero provienen de un lugar que claramente tenía un sistema de valores específico, de un cúmulo de costumbres diferentes a las actuales.

En este caso, negar su obra o sesgarla, es también anular la identidad de la autora, porque intervenir un escrito con carácter de clásico en el nombre de la moral y las buenas costumbres es una decisión arbitraria que raya lo autoritario, que no hace crecer a nadie, sino todo lo contrario.

