Yo no violé, no abusé, no drogué a ninguna persona. Jamás. Nunca en mi vida ni lo hice ni lo haría ni lo voy a hacer. Lo niego rotundamente Yo no violé, no abusé, no drogué a ninguna persona. Jamás. Nunca en mi vida ni lo hice ni lo haría ni lo voy a hacer. Lo niego rotundamente

Aunque Mammon admitió que mantuvo una relación con Benvenuto, difiere en la versión del joven que lo denunció en cuanto a las edades: el músico asegura que Lucas no tenía la edad que aseguró que tenía en ese entonces, y que este momento lo atraviesa con gran dificultad:

Es por eso que hace más o menos una semana que yo tengo una imperiosa necesidad de salir a gritar, no a decir, a gritar. Quiero salir a gritar por todos lados lo que les voy a decir. ¿Pero saben qué? No me sale, no puedo, no tengo las fuerzas... Estoy en esta silla y no me puedo ni parar Es por eso que hace más o menos una semana que yo tengo una imperiosa necesidad de salir a gritar, no a decir, a gritar. Quiero salir a gritar por todos lados lo que les voy a decir. ¿Pero saben qué? No me sale, no puedo, no tengo las fuerzas... Estoy en esta silla y no me puedo ni parar

Jey Mammon agregó

Posteriormente, se metió de lleno en la polémica, en una forma de blanquear el estado de situación con la persona que lo denunció:

A Lucas lo conozco, no lo voy a negar. Lo conocí el 25 de abril de 2009. Él dice que me vio en una fiesta que se dio ese día y dice que tenía 14 años. Él en esa fiesta tenía 16 A Lucas lo conozco, no lo voy a negar. Lo conocí el 25 de abril de 2009. Él dice que me vio en una fiesta que se dio ese día y dice que tenía 14 años. Él en esa fiesta tenía 16

Hecha esa aclaración, remarcó que ese día intercambiaron unas palabras y que hay testigos y videos que pueden probar sus dichos. También recalcó el estado mental en el que se encuentra desde que comenzó la escándalo mediático:

Estoy atravesando quizás el peor momento de mi vida por la razón que los niveles de angustia que estoy viviendo no los experimenté nunca y lo que estoy sintiendo, no sabía que se podía sentir. No sabía que una persona podía atravesar lo que yo estoy atravesando. Es nuevo para mí Estoy atravesando quizás el peor momento de mi vida por la razón que los niveles de angustia que estoy viviendo no los experimenté nunca y lo que estoy sintiendo, no sabía que se podía sentir. No sabía que una persona podía atravesar lo que yo estoy atravesando. Es nuevo para mí

jey-2jpg.webp

También apuntó a lo que trascendió en Twitter, donde el posteo implicaba que había estado con una persona de nombre Lucas:

Esta semana en la que yo estuve acá en mi casa, se desmenuzó un tuit que se fue a buscar del 22 de diciembre de 2011. En ese tuit yo decía ‘soñé que garch... con mi ex Lucas’. Dieron por sentado que era ese Lucas, yo podría decir que es otro, pero no, es él. Yo tuve un vínculo, una relación con Lucas”. Esta semana en la que yo estuve acá en mi casa, se desmenuzó un tuit que se fue a buscar del 22 de diciembre de 2011. En ese tuit yo decía ‘soñé que garch... con mi ex Lucas’. Dieron por sentado que era ese Lucas, yo podría decir que es otro, pero no, es él. Yo tuve un vínculo, una relación con Lucas”.

Entonces puso el foco en los que animaban a hacer captura del tuit porque podría borrarlo:

No, yo no voy a poner abajo de la alfombra ni el tuit ni mi vínculo con él. En esa fecha, 22 de diciembre de 2011, Lucas tenía 19 años No, yo no voy a poner abajo de la alfombra ni el tuit ni mi vínculo con él. En esa fecha, 22 de diciembre de 2011, Lucas tenía 19 años

twit jey mammon.webp

Y agregó:

No pongo abajo de la alfombra ese tuit, no pongo abajo de la alfombra el vínculo que tuve con él, como tampoco puse abajo de la alfombra en su momento esa relación, porque íbamos de la mano por la calle, nos besábamos en la calle No pongo abajo de la alfombra ese tuit, no pongo abajo de la alfombra el vínculo que tuve con él, como tampoco puse abajo de la alfombra en su momento esa relación, porque íbamos de la mano por la calle, nos besábamos en la calle

Luego remarcó que entre idas y venidas, ese vínculo duró hasta que Lucas tuvo 25 años, entre idas y venidas:

Ese vínculo, desde el día cero que empezamos a salir, fue un vínculo lleno de amor, contención, de consentimiento. Nada más alejado de violación, abuso, de drogarlo... Nada de eso Ese vínculo, desde el día cero que empezamos a salir, fue un vínculo lleno de amor, contención, de consentimiento. Nada más alejado de violación, abuso, de drogarlo... Nada de eso

Qué es un juicio por la verdad, el pedido de Jey Mammon

Los Juicios por la Verdad constituyen un procedimiento judicial sin efectos penales que se desarrollaron en Argentina durante los años '90, ante la imposibilidad de perseguir penalmente a los responsables de los crímenes de lesa humanidad, perpetrados durante la última dictadura cívico-militar (1976-1983).

Tras la sanción de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, sumado a los indultos a los integrantes de las Juntas militares, estos juicios orales son producto de la lucha de los organismos de derechos humanos que buscaron estrategias alternativas para hacer frente a la impunidad mediante la búsqueda judicial de la verdad.

O3IYKWA5GZFUVLGUCKFOG4AFBQ.jpg

De acuerdo con revista Atípica, el 30 de diciembre de 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires (SCJBA), confirmó una resolución del Tribunal de Casación, que propiciaba realizar un Juicio por la Verdad, en el caso de delitos contra la integridad sexual -abuso sexual agravado-, cometidos en perjuicio de por entonces una niña, siendo que se declaró prescripta la acción2.

Si bien esa sentencia de la SCJBA, se encuentra en la actualidad parcialmente recurrida ante la Corte Nacional por el Ministerio Público y por la víctima -a fin de continuar la discusión sobre la vigencia de la acción-, se halla firme la decisión de realizar un procedimiento para conocer la verdad (Juicio por la Verdad), en tanto que ninguna de las partes, incluido el sindicado como autor del delito, impugnó ese aspecto de las sentencias.

