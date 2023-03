Lo cierto es que ahora que la denuncia de Lucas tomó estado público, hubo algunos cuestionamientos de abogados especializados en abuso sexual en las infancias y pusieron la mirada sobre el fallo del Juez Candela argumentando que podría haber apelado a la Convención sobre los Derechos del Niño, a través del cual Argentina tenía (y tiene) la obligación de asegurar el acceso a la Justicia de los niños, niñas y adolescentes, de protegerlos contra toda forma de abuso y violencia, y de velar por su interés superior.

En ese tratado internacional y en la Convención Belém do Pará se basaron por ejemplo Mauricio Viera, fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, y María Piqué, fiscal de la Unidad de Asistencia, para apelar sobreseimientos dictados debido a la prescripción en causas de abuso sexual en la niñez.

Los denunciantes no tienen obligación de presentarse con un abogado y "descansan" en la acusación fiscal que a su vez depende de la decisión del juez. En esta oportunidad ambos coincidieron en que no se podía avanzar con el expediente, no porque Mammon haya sido declarado inocente, si no por el paso del tiempo.

Jey Mammon a LaFlia

Al no tener un abogado que lo representara en este caso, Benvenuto no apeló a la decisión y la causa ya no podría reactivarse porque vencieron todos los plazos procesales. Tampoco solicitó un juicio de la verdad, una forma de reparación que no llega a condena pero que sí permite investigar y calificar los hechos.

Por otro lado, en suss relatos, Benvenuto puso en jaque al conductor de Telefe, puesto que su testimonio, concuerda con unas publicaciones antiguas de Jey Mammon en redes sociales. La víctima contó que el acusado solía decirle "Pelusa", nombre al que Jey Mammon se refiere con gracia por allá por el 2012 junto a sus amistades internautas.

"Mi mamá dentro de su locura se preocupaba en saber si llegaba bien, entonces cuando llegaba ella llamaba al teléfono de línea de Juan para preguntarle si había llegado bien. Ellos hablaron muchas veces por teléfono. Incluso con el tiempo, cuando empezó a trabajar en un canal de música tenía un programa que se llamaba Analizados y le manda saludos a mi mamá y a 'mi Pelusa'", describió Lucas Bevenuto con detalle.

El silencio de Marley tras la denuncia de Lucas Benvenuto: fuerte escrache en redes sociales

El joven, que acusó al conductor de La Peña de Morfi de haber abusado de él cuando era adolescente, expuso a través de un vivo de Instagram que Marley también está en problemas. "Todos sabemos quién es, ¿verdad? Creo que viaja por el mundo. Nadie se anima a decirlo, así pasó conmigo", dijo.

En los pasillos del canal de Martínez asegurarían que hay mucha preocupación por este tema, y que el presentador estaría angustiado por lo que puedan llegar a decir de él, ya que tiene un hijo muy chiquito. Además, es uno de los famosos más queridos de la Argentina, y su imagen podría arruinarse.

Lucas Benvenuto se refirió a otro conductor de #telefe que será denunciado, que "VIAJA POR EL MUNDO"

Marley aún no se ha pronunciado en redes sociales sobre el hecho. Santiago Riva Roy manifestó que la cobertura del casamiento de Lizy Tagliani estaba pensada de otra manera, ya que, días atrás, la conductora les había declarado que iban a tener una mesa como invitados, agradeciendo lo benevolentes que han sido con ella durante estos años.

De manera inesperada, esta determinación de la figura de Telefe quedó en el pasado y no fue llevada a cabo. Según comentaron en el programa de El Trece, Marley le pidió a Lizy que mantuviera a la prensa lejos de la fiesta para que no se les consulte nada sobre el caso de Jey Mammon ni que se filtre lo que pasaba en la ceremonia.

Lo cierto es que Telefe pasó de ser un canal familiar a un canal lleno de profesionales pero de la perversión. Primero Marcelo Corazza, luego Jey Mammon y aunque no esté confirmado, a la lista se suma Marley. La gran pregunta a partir de ahora será, ¿quién es el próximo en terminar de hundir su propia carrera?

Más noticias en urgente24

Mauricio D'Alessandro: "Corazza podría no estar vinculado"

Abuso sexual: Rial ahondó en la denuncia contra Jey Mammón

Joven que habló de Marcelo Corazza apuntó hacia Jey Mammon

Gran Hermano: Denuncian casting sábana y dudas por fotos hot