Daniel Mollo, en campaña contra Riquelme: "Rozó la censura"

"La imagen de hoy, de mandar a una señorita a la que no se le puede decir nada, porque si no es considerado violencia de género, con tres personas cruzadas de brazo, de los cuales ninguno se identificó, invitándome a otro lugar, es una locura", comentó.

Nos vinieron a echar de esta cabina porque no estamos alineados con esta gestión. Si me lo hacen en otro club lo entiendo, pero esto es una puñalada, rozando la censura Nos vinieron a echar de esta cabina porque no estamos alineados con esta gestión. Si me lo hacen en otro club lo entiendo, pero esto es una puñalada, rozando la censura

Daniel Mollo fue apretado y Amenazan con quitarle su Cabina de Radio

"La señorita que se apersonó en la cabina se llama Natalia Prokopiec, es una persona que yo no conocía. Se sentó en el asiento del comentarista y dijo muy clarito: 'Como ustedes hacen notas indebidas y no están alineados, les vamos a cambiar la cabina'", detalló luego Mollo en diálogo con Olé e identificó en la escena a otros dos directivos, Diego Anró y Eugenio Buscaglia.

Mollo indicó que con tales "notas indebidas" Prokopiec se refirió a los intercambios que tuvo en su programa con candidatos opositores como Jorge Reale y Andrés Ibarra o con la fiscal Celsa Ramírez, quien clausuró la tercera bandeja del estadio hace algunas semanas.

Yo sé que esa nota molestó mucho, porque me lo dijeron, pero yo soy periodista y me pareció un logro periodístico tremendo. Si puedo entrevistar a la fiscal de la causa, ¿cómo no la voy a poner al aire? Yo sé que esa nota molestó mucho, porque me lo dijeron, pero yo soy periodista y me pareció un logro periodístico tremendo. Si puedo entrevistar a la fiscal de la causa, ¿cómo no la voy a poner al aire?

Pese a la denuncia, el relator prefirió ser cauto y aclaró que no consideraba que de modo alguno el presidente Jorge Amor Ameal tuviera algo que ver con lo ocurrido. Quien sí aprovechó fue el ya mencionado Ibarra, quien a través de su cuenta de Twitter se solidarizó con Mollo y criticó con dureza a la dirigencia actual.

https://twitter.com/andreshibarra/status/1633143319558602761 Todo mi apoyo a Daniel Mollo por lo sucedido ayer previo a la transmisión. Repudio enfáticamente ese accionar. Sin respeto, afectando la libertad de expresión y la institucionalidad, destruirán aún mas la imagen gloriosa que tanto nos llevó construir en Boca. Un abrazo, Daniel. pic.twitter.com/XLMtEYnykz — Andrés Ibarra (@andreshibarra) March 7, 2023

Por su parte, desde la institución lanzaron un comunicado en el cual no se hizo mención alguna de la denuncia de Mollo, pero sí se indicó que producto de las obras que se están realizando en la platea media de La Bombonera se llevó a cabo "una reasignación de espacios en el sector de pupitres y de las renovadas cabinas de prensa".

"Como consecuencia de ello, algunos medios que hacen transmisiones radiales desde nuestro estadio fueron reubicados. El trámite, a cargo de personal del club, se cumplió siguiendo los procedimientos habituales en estos casos", agregó el comunicado.

"Boca Juniors continuará recibiendo en sus instalaciones a todas las personas que vengan a cumplir tareas periodísticas y les brindará, como es costumbre, la mayor comodidad para que puedan cumplir su trabajo en las mejores condiciones", concluye.

Pese a lo ocurrido, fueron muchos los hinchas que desestimaron la gravedad del hecho y reafirmaron su apoyo incondicional para Juan Román Riquelme, quien muy posiblemente se imponga en los próximos comicios.

