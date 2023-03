iSIM: El destierro de la tarjeta SIM y eSIM ya es un hecho

La iSIM deja de ser un chip (removible o soldado junto con otros componentes) y se transforma en una función de software, gestionada por el procesador central (el chip Snapdragon, en este caso; es el que hace funcionar Android y los demás elementos de hardware del teléfono). Propuesta en 2019, tuvo su primera prueba pública hace un año, y ahora está certificada en forma oficial por la Asociación GSM (que agrupa a fabricantes de equipamiento de telecomunicaciones, de celulares, y operadoras), por lo que ya puede usarse.

Bien por ellos, pero ¿en qué nos beneficia a los usuarios comunes? Principalmente, permite hacer equipos más compactos y seguros, ya que los fabricantes no tienen que dejar lugar para la bandeja en la que se inserta el chip plástico, o en el motherboard junto con otros componentes; pueden sumar otro elemento, hacer la batería un poquito más grande o hacer el teléfono más resistente al agua o al polvo, al eliminar una puerta por donde podrían entrar.

iSIM 1.jpg

También, dicen los expertos, debería reducir la posibilidad de SIM Swapping (que pidan un chip a nuestro nombre para robar la línea), porque ya no existe la excusa original de "no me anda el chip / se perdió", y porque se pueden agregar claves biométricas al teléfono para impedir la habilitación de la línea en otro dispositivo sin nuestra autorización). La iSIM también permite agregar conectividad 4G o 5G a más dispositivos, sobre todo más pequeños, y habilita la conectividad para múltiples operadoras (locales o internacionales) sin tener que reconfigurar nada.

¿Hay que hacer algo para usarla? No, el vínculo de una línea con un teléfono que tenga iSIM es igual la de la eSIM, con un código QR que provee la operadora telefónica.

