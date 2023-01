Facebook e Instagram liberarían a los pezones de la censura

En su declaración, la junta anunció que habían revocado las decisiones originales de Meta de eliminar dos publicaciones de Instagram que mostraban a personas transgénero y no binarias con el pecho descubierto, pero esto nos mete de lleno en la discusión de definir cuándo un pezón es masculino o femenino, si el género se supone es un espectro.

Facebook: Pezón sí, siempre y cuando sea "masculino"

Después de esto, la pareja apeló a Meta y luego lo llevó a la Junta de Supervisión, quien finalmente acordó que habían eliminado las publicaciones por error y finalmente las restauraron. Un hallazgo clave del incidente fue que la Junta de Supervisión declaró que eliminar estos posteos no está en línea con los Estándares Comunitarios, los valores o las responsabilidades de derechos humanos de Meta.

También abordaron las reglas "confusas" sobre la censura de pezones en las plataformas de redes sociales, y señalaron: "Esto crea confusión para los usuarios y moderadores y, como ha reconocido Meta, conduce a que el contenido se elimine incorrectamente".

Al explicar el detrás de escena de su política, la junta también explicó que, en este caso particular, la publicación fue enviada para revisión humana por un sistema automatizado capacitado para hacer cumplir el Estándar comunitario de desnudez adulta y actividad sexual.

Este estándar a menudo puede prohibir imágenes que contengan pezones femeninos que no sean en circunstancias específicas, como la lactancia materna y la cirugía de confirmación de género. La Junta de Supervisión alegó que el proceso no es práctico y gira en torno a evaluaciones subjetivas, por fuera de los propios mandatos en las políticas de la empresa.

Original Campaña Contra el Cancer de Mama que desafia la censura de las Redes Sociales

Pero lo más curioso es que este comunicado no pudo exponer al menos complementariamente, la ambiguedad de censura existente con las imágenes de pezones que se utilizan para concientizar sobre enfermedades o a modo de divulgación científica, como lo son las campañas de cáncer de mama.

Años atrás la fundación MACMA había realizado un video protesta sobre esto, mostrando pechos de hombre para concientizar el cómo realizar un autoexamen mamario, ya que Facebook sostiene que puede realizarse una imagen o video de esta índole, pero en el sentido material está comprobado que no es así y se censura igual.

Otra de las que se encargó de demostrar este tipo de irregularidades fue la artista australiana Ella Dreyfus, que fue bloqueada de Facebook después de publicar fotografías de mujeres desnudas envejecidas, que expuso a propósito a modo de experimento social.

Dreyfus, luego de percatarse que la empresa de Zuckerberg había mordido su anzuelo, mostró la evidente falta de criterio incluso con sus propias normas, que supuestamente permiten las fotografías femeninas de pechos desnudos en casos de:

Lactancia

Actos de protesta

Fotos de cicatrices de mastectomías

Concientización y/o divulgación científica

censura pezones artista australiana.webp La artista australiana Ella Dreyfus en la conferencia del Arts Health Institute de Sydney. Durante la conferencia, Facebook censuró su cuenta.

En aquel entonces, ella había publicado primeramente las manos de una anciana frente a su cuerpo desnudo fue eliminada de la cuenta de Dreyfus porque el contenido podría promover la violencia o la explotación sexual, mientras que la de un torso al descubierto que mostraba una larga cicatriz entre los pechos en una mirada más andrógina pasó la prueba sin problemas. Poco tiempo después de ser bloqueada, la artista pudo exponer lo poco que le importan sus propias reglas a la plataforma:

Quitaste mi fotografía anterior porque el contenido podría amenazar o promover la violencia o la explotación sexual. Esta fotografía muestra un tórax con una cicatriz después de una cirugía a corazón abierto y proviene de mi exposición de arte Age and Consent. No tiene nada que ver con la actividad sexual... A menos que lo veas de esa manera Quitaste mi fotografía anterior porque el contenido podría amenazar o promover la violencia o la explotación sexual. Esta fotografía muestra un tórax con una cicatriz después de una cirugía a corazón abierto y proviene de mi exposición de arte Age and Consent. No tiene nada que ver con la actividad sexual... A menos que lo veas de esa manera

Lo que es aún más delirante, es cómo define Facebook realmente si un pezón es masculino o femenino, cuando estos carácteres sexuales secundarios se desprenden del estado embrionario, que en sus inicios sigue una especie de "patrón femenino". En otras palabras, los hombres también tienen pezones porque son un resabio de cuando todavía eran "mujeres" dentro del útero.

Aproximadamente 60 días después de la concepción, la testosterona empieza a influir en quienes contienen un cromosoma Y, es decir, los hombres. La hormona cambia la actividad genética de las células tanto en los genitales como en el cerebro. Sin embargo, en esta etapa los pezones ya están presentes. Así que técnicamente, otra vez, deberían censurar pezones "masculinos" en igual medida como para al menos, equilibrar la balanza.

Facebook: Free the nipple es tan 2016

Facebook es claro en restringir algunas imágenes de senos femeninos si incluyen el pezón, pero en aquel entonces, la artista australiana sospechaba que los senos que son jóvenes o menos inmediatamente "femeninos" escapan al proceso de censura, independientemente de si pertenecen o no a una mujer.

Este experimento también se comprobó con fotografías de mujeres en ritos tribales de África con el torso descubierto, que también fueron filtradas por la prohibición del pezón aunque no tuviera en absoluto que ver con algo remotamente sexual.

Mujer amamantando.png

Es incoherente que gasten tanto tiempo en revisar sus normas por cuestiones de agenda y todavía no puedan resolver un equipo humano permanente para comprobar la diferencia entre un autoexamen mamario o una mujer lactante.

Además, es una discusión que quedó antigua, como todo a lo que parece apuntar Zuckerberg en estos tiempos: El movimiento Free the nipple ya pasó de Facebook hace rato, Rihanna y Miley Cyrus, dos referentes de este acto de protesta ya lo hicieron allá lejos por el 2016, y ahora están mucho más activas en otras plataformas por fuera del ojo del amigo Mark.

Más contenido en Urgente24:

Aduana aceleró: Una Ferrari y 211 incautados de lujo

El truco para eliminar cucarachas con solo dos ingredientes

AFIP: Qué hacer si tenés dólares en "negro" en el exterior

Racing/Boca para el DGO (gratis): La estrategia de DirecTV

Pesimismo: Argentina, severamente polarizada pero no sola