David de Miguel Ángel: Italia da cátedra a padres 'progres'

La invitación del ayuntamiento se extendió a la directora, al consejo escolar, a los padres y todo el alumnado de la escuela estadounidense para que aprecien la belleza de la obra.

"Pensar que el David puede ser pornográfico significa realmente no entender el contenido de la Biblia, no entender la cultura occidental y no entender el arte del Renacimiento", comentó comentado Cecilie Hollberg, directora de la Galleria dell'Accademia que alberga la pieza.

Y aclaró: “Se debe saber diferenciar entre la pornografía y la desnudez y no es en absoluto lo mismo”.

Martillo “biempensante”

Esta tendencia cancelatoria es peligrosa porque pretende moralizar el arte; porque pervierte el significado y calidad de los legados culturales y a sus artistas, considerándolos repudiables al contrastarlos con la hipersensibilidad social reinante.

Este movimiento “buenista” penetra en las universidades, industrias cinematográficas, galerías de arte y editoriales prestigiosas.

Ciertas instituciones prestigiosas como la National Gallery de Londres cedió y se acomodó al martillo “biempensante”. En 2019, propuso considerar a Paul Gauguin como un mero pedófilo en lugar de uno de los pintores postimpresionistas más destacados del siglo XIX.

image.png La cultura de la cancelación acecha en las universidades, industrias cinematográficas, galerías de arte y editoriales prestigiosas.

Aquella actitud de los directivos de la reconocida galería londinense representa una intención desesperada del establishment de amoldarse a la sensibilidad vigente convirtiendo la experiencia artística en una enseñanza dogmática.

Por suerte Florencia se mantuvo firme y prodigó un gran ejemplo. Pero no es la primera vez que el alcalde de la ciudad italiana se enfrenta a movimientos cancelatorios. En el pasado detuvo con sus manos a dos activistas medioambientales que habían arrojado pintura naranja a la fachada del histórico Palazzo Vecchio, sede del gobierno local.

La cultura de la cancelación imperante es perniciosa porque al carecer de perspectiva histórica, pretende ignorar y borrar, hasta incluso negar, la historia y el patrimonio cultural que le precedió.

