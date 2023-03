26-03-2023

"Yo estoy hablando de que el peronismo tiene una posibilidad muy remota de triunfo en este escenario. Con un palo cambiario me parece que jaque mate. ¿Qué necesita el Gobierno para no darse un palo cambiario? 10.000 millones de dólares o una recesión brutal en la economía. No estoy diciendo que garantiza, estoy diciendo que le achica al peronismo un jaque mate", analizó.

"Ahora, caída del salario real en cuatro años, más sequía en el último año, más contracción económica, producto de esto mismo…", concluyó Schargrodsky, dando a entender que el complejísimo escenario del oficialismo dificulta que pueda ser reelecto.

