3 peronistas de la poderosa Región Centro en una foto clave

El mandatario cordobés agregó que estas "deben bajarse gradualmente y ponerse a cuenta de Ganancias hasta lograr su eliminación definitiva" y precisó que "ahora que sufrimos la sequía vemos el daño que le produce ese impuesto a nuestras provincias”.

"En un país que necesita dólares, deben dejar de poner cepos y trabas a quienes son capaces de traer dólares", siguió Schiaretti, porque "nos parece importante que en nuestra Argentina todos quienes producen puedan tener acceso a los pocos dólares que hay".

image.png Ni el gobernador de Córdoba Juan Schiaretti, ni el entrerriano Gustavo Bordet ni Omar Perotti tienen posibilidad constitucional de pelear su reelección.

Afirmó que "no es justo que quienes viven al lado del puerto de Buenos Aires accedan fácil, mientras que aquí tienen que penar para poder tener dólares para poder producir más. Estas son las inequidades que tiene la Argentina, que hay que cambiar para que el país pueda desarrollar todo su potencial".

Y fue por el reclamo de mayor federalismo:

También hay que cambiar esta situación de país unitario. No es posible que el boleto de colectivo valga mucho menos en el AMBA que en el Interior de la patria. No es posible que la luz valga mucho menos en el AMBA porque allí van todos los subsidios, y si hay déficit lo pagamos todos los argentinos

Omar Perotti afirmó:

Algunos descubren en el país que hay problemas porque no va a haber ingresos por retenciones y porque vamos a tener menor volumen de exportaciones

Es hora que definitivamente la Argentina comprenda y conozca que hay un motor que está en esta región, que hay un motor productivo integrado por hombres y mujeres del campo, de la industria, de la tecnología y del sector de servicio vinculados, que producen todos los días y producen mucho más de lo que se recibe, producen y generan mucho más de lo que se reconoce

También Schiaretti anunció la creación de una Cámara de Comercio Exterior entre las tres provincias para aglutinar las exportaciones de la región:

Seguiremos batallando para que la Región Centro, que es el corazón productivo de la patria, pueda aportar a una organización definitivamente federal de nuestra bendita argentina

Por otro lado, la nueva foto de sintonía política, en medio de las tensiones en el FdT de cara a las presidenciales de octubre y de la apuesta del cordobés a incrementar el volumen político de su armado de un espacio nacional para disputar el cargo que hoy detenta Alberto Fernández, busca sumar más apoyos explícitos de mandatarios, aunque ayer no los hubo en términos públicos.

gobernadores.jpeg La indefinición sobre candidaturas dentro del FdT mantiene en pie las esperanzas de Juan Schiaretti...

Schiaretti no integra el Frente de Todos, pero llamó la atención que se plegaran los gobernadores Perotti y Bordet, que sí pertenecen a esa coalición electoral, a los duros reclamos del cordobés.

Cierto es que en las últimas semanas, el mandatario santafesino mantuvo algunos chispazos con el Ejecutivo nacional por la ciudad de Rosario en la batalla ante el incremento del narcotráfico, que derivó finalmente en el envío de fuerzas federales a ese distrito.

Y Bordet también mostró rebeldía ante la cruzada de Alberto Fernández contra la Corte Suprema de Justicia que derivó en el pedido de juicio político contra sus integrantes, medida que el entrerriano decidió no acompañar...

En sintonía, Bordet enfatizó que "es tiempo de hacer un replanteo profundo que revise los esquemas impositivos nacionales que se aplican sobre los sistemas productivos". Y lanzó: "Producimos entre las tres provincias gran parte del PBI de la Argentina y lo que se recibe a cambio es muy poco".

Demanda de Córdoba a Nación

Antes del encuentro con sus pares, Juan Schiaretti volvió a reclamarle al presidente Alberto Fernández por el presunto incumplimiento de los giros de la Anses a la Caja de Jubilaciones de Córdoba, antesala de la demanda que el gobernador presentará ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación contra el Gobierno del Frente de Todos.

La carta fue enviada a Casa Rosada este martes y también parece buscar impacto electoral: en la nota, Schiaretti le da un plazo de 10 días a la ANSES para que salde lo que el gobernador considera una deuda con la Caja de Jubilaciones, cuyo déficit debe ser cubierto por la Nación.

En ese marco, el cordobés dijo que la decisión de la ANSES de no actualizar los giros a Córdoba en un contexto de alta inflación" luce flagrantemente arbitraria, tardía y contraria al mandato legal establecido en la normativa vigente".

