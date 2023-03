Hay pocas ideas y algunos las copian. Es mejor que las copien porque el plagio siempre es un homenaje al verdadero autor. Lo reflexiono... Siempre sostuve el principio del orden y hay personas... Me parece bárbaro porque hay una identidad ahí Hay pocas ideas y algunos las copian. Es mejor que las copien porque el plagio siempre es un homenaje al verdadero autor. Lo reflexiono... Siempre sostuve el principio del orden y hay personas... Me parece bárbaro porque hay una identidad ahí

El orden es inherente al buen gobierno. En general, los gobiernos que son un desastre es porque no tienen orden y del desorden se va al caos.

Lo que es importante es la unificación de ideas para un programa. Yo hablé de orden y administración, viejo axioma de Julio Argentino Roca, y Patricia habló de orden y justicia. A mí me parece interesante. Es un valor fundamental para lo que significa gobernar en la Argentina. Si eso falla, tenés el mundo del narco, los planeros, de los okupas, en fin

Hay que tomar un conjunto de decisiones importantes. El camino del orden económico es imprescindible, la visión del capitalismo es un valor central de la propuesta de Juntos por el Cambio porque tiene que ver con el mundo de la producción y del trabajo, hay que ordenar el sistema impositivo, hay que trabajar para ir bajando el gasto social firme y decididamente, reemplazándolo por trabajo, hay que eliminar la economía en negro... Hay un conjunto de temas de lo que yo llamo la patria corporativa; la corporación en la Argentina no es solamente la sindical.

Hay bastantes coincidencias en lo que hace al avance del programa. Los economistas que tenemos son gente de calidad: la fundación Alem tiene a Levy Yeyati; la fundación Encuentro tiene a Sánchez Arnau; están Hernán Lacunza y Luciano Laspina, que son dos figuras importantes; Carlos Melconian (fundación Mediterránea y el IERAL); está Ricardo López Murphy. Lo que sostengo es que los instrumentos de la política económica son fundamentales pero la construcción es primeramente política para generar un cambio de expectativas hacia la sociedad.

Yo lo que no me como es la visión de algunos colegas de ustedes sobre cuál va a ser la peor noticia que hay que anunciar, cuánto van a devaluar... Muchachos, pregúntenselo al gobierno, que es el que está gobernando. No es cuestión personal. No es con nadie. Lo que digo es que no sustituyan a la política

Conrado Estol candidato

El neurólogo Conrado Estol dejó abierta la puerta a una posible candidatura por Juntos por el Cambio al confirmar que se suma al equipo de campaña de Patricia Bullrich.

“Patricia, si puedo ayudar, no soy un político, pero soy técnico, tengo conocimiento científicos. Creo que en la salud hay muchísimo para hacer en el país. Te he escuchado y sé que se puede hacer con lo que vos proponés. Así que estoy a tu disposición para que juntos podamos intentar, cambiar y mejorar la vida, la expectativa de vida y la expectativa de salud de la gente en la Argentina, de todos”, dijo en un video bajo la atenta mirada de Bullrich.

Conrado Estol: "Todo lo que dice Patricia Bullrich es sensato"

En tanto, la precandidata, sumó: “Para mí, que Conrado Estol se sume a esta patriada de un cambio, de un cambio fuerte en la Argentina para que, como él ha dicho, un técnico de su calidad pueda ayudar a que tengamos mejor medicina para todos los argentinos es un honor. Así que te agradezco muchísimo que te sumes. Muchísimas gracias”.

En diálogo con La Nación, Estol se explayó: “La noticia no soy yo, la noticia es el país. Decidí sumarme al equipo de Patricia porque siento que el país está a la deriva y necesita liderazgo. El liderazgo se basa en confianza y si bien, todos tenemos ideas, quiero decir que yo no tengo ideología, por supuesto que ideas y siento que hay cosas muy básicas que corregir. Para que la persona que lo haga tenga éxito, todos tenemos que tenerle confianza. Cada uno decide quién es esa persona. En Patricia yo veo esa persona que tiene las características de liderazgo y que transmite esa confianza”.

