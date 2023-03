Tras Romina Uhrig, Gran Hermano impulsa a otro candidato

Marcos lloró más que nunca por el reencuentro con su familia - Gran Hermano 2022

Si bien siempre mantuvo un perfil bajo, la participación de su hijo en el ciclo más visto de la televisión lo puso bajo la lupa y, como suele suceder, aparecieron polémicas. Fue así que la concejal salteña de Participación Republicana, Agustina Álvarez, denunció que la Municipalidad habría destinado miles de pesos en propaganda durante los cortes.

Según sostuvo Ángel de Birto, la edil aseveró que "la Municipalidad de Salta tiene publicidad en Gran Hermano que tiene un costo muy elevado, es una locura, totalmente innecesario" y que "no son muchos segundos, pero es un gasto".

"El segundo de aire en los cortes tiene un precio de unos 792 mil pesos, aproximadamente. Hay un detalle no menor. Uno de los participantes del reality es hijo del Subsecretario de Limpieza Urbana en la Municipalidad de Salta, José Ginocchio", afirma el documento que replicó el conductor de LAM en su Instagram.

Con la controversia instalada, el funcionario público habló con un medio local, donde desmintió la acusación sobre la pauta que pagaría el municipio de Salta en la publicidad. "Muchas veces se utilizan estrategias mediáticas que tergiversan la realidad", sostuvo Ginocchio en esa oportunidad FM Profesional 89.9 Salta.

¿De Gran Hermano a intendenta? "Si la llama CFK, vuelve"

Previo a que Romina Uhrig fuera eliminada, Festa fue entrevistado por el ciclo Argenzuela, conducido por Jorge Rial en C5N. Allí reveló que, pese a que junto a la ex diputada decidieron apartarse de la política, si la Vicepresidenta y líder del movimiento se comunicara directamente con ella, podría cambiar de parecer.

Al ser consultado por la panelista Mariana Brey respecto a la posibilidad de que la concursante se candidatee para intendenta, Festa indicó: "Habría que preguntárselo a ella, yo creo que la decisión que habíamos tomado en su momento era de alejarnos". Pero lanzó la bomba.

Yo creo que a la única persona que puede escuchar Romina, aparte de mí, es que haya un pedido de Cristina Yo creo que a la única persona que puede escuchar Romina, aparte de mí, es que haya un pedido de Cristina

Sin embargo, volvió a bajarle el tono a sus declaraciones ante la reacción del conductor: "Romina no tiene intenciones de seguir en la política, se metió en este ámbito para hacer una carrera que no tenga nada que ver con la política. Si en lo social yo creo que va a seguir ayudando a la gente, pero no creo que quiera hacer política, es lo que habíamos charlado antes".

Por supuesto que Rial no iba a dejar pasar con tanta facilidad tamaña declaración, por lo que insistió nuevamente y le preguntó a Festa si existía tal relación con la Vicepresidenta. "Si vos tenés presente el rating de este programa, cómo se ha compartido Romina adentro del programa y aparte sí que tenemos relación. Por lo menos, hemos tenido comunicación. Todo es posible", respondió el ex intendente.

"Nosotros decidimos alejarnos del mundo de la política por todo lo que nos pasó. Y yéndonos del mundo de la política nos siguen castigando con muchas injusticias, que no podemos devolverlas porque no tenemos este micrófono todos los días, y bueno, metámonos de vuelta. Si vos me preguntás a mí en lo personal, yo Walter Festa, me retiré de la política", aclaró de nuevo.

image.png

Ahora, si te llama Cristina, ¿qué le decís? ¿Que no? Ahora, si te llama Cristina, ¿qué le decís? ¿Que no?

"Gran Hermano puede ser un lindo trampolín para Romina", deslizó el conducto, a lo que Festa comentó: "Obviamente que ya lo es para lo que sea. Ya sea para la política o para lo que se dedique, es un trampolín muy importante para lo que ella quiera hacer en su vida (...) Ahora, qué sé yo qué puede pasar mañana, pasado cuando ella salga".

Si bien luego se enfocó en otros temas, resulta evidente que el ex intendente es consciente de que el interés del Frente de Todos por recuperar a Uhrig para conformar una lista es real. De todos modos, tras ser eliminada Uhrig volvió a insistir con que su deseo es permanecer ligada a los medios.

