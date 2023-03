Jorge Macri a Mauricio: "Es un hecho generoso, nos ordena"

Principalmente resaltó que el anuncio de Macri comenzará a organizar y acomodar el partido de cara a las elecciones.

“La decisión de Mauricio lo que hace es consolidar al PRO, empieza a ordenar nuestro espacio político dentro de Juntos por el Cambio”.

¿Lo habrá dicho también por la decisión de definir el rival de Loustau en CABA con una encuesta definitoria? Recordemos que Jorge siempre sostuvo, a modo de presión hacia Larreta, que el candidato del PRO debía ser uno (y él). El estudio mencionado más arriba podría solucionar eso. "Tenemos que llegar a las PASO con un único candidato[…]sería una gran desilusión para nuestro electorado que vayamos con dos nombres del mismo partido”, había argumentado.

Quizá, se siente confiando. Pero deberá imponerse en las encuestas a Quirós que goza de buena imagen por su gestión sanitaria durante la pandemia.

“Es un gesto valioso de cuidar el conjunto, de promover liderazgos nuevos. Esta decisión de Mauricio no favorece a ninguno en particular. Nos fortalece como PRO y nos ordena”.

En ese sentido expresó que “es un hecho generoso, porque Mauricio es tan competitivo como cualquiera, y dar un paso al costado supone priorizar el conjunto y dar espacio a los que vienen queriendo tomar la posta y ser”.

https://twitter.com/jorgemacri/status/1639976055766122496 Qué orgulloso estoy de vos, Mauricio! Pudiendo ganar elegiste darnos un gran ejemplo de desprendimiento y amor por el país. Tu decisión es histórica, te confirma como uno de los líderes más importantes de estos 40 años de democracia. — Jorge Macri 2023 (@jorgemacri) March 26, 2023

No obstante, Macri, en términos de competitividad, no le iba muy bien. Su "acto de generosidad" podría responder solamente a sus bajos números en las encuestas. Desde hace meses sufre una caída en su imagen baja, además su neutralidad falsa y su irresolución acababa por afectar considerablemente al partido opositor.

Por ello en otra declaración, su primo quiso, tal vez, asociar su “competitividad” a su experiencia como mandatario y su papel como miembro fundador del PRO, espacio vital de JxC. Sin embargo, el recuerdo amargo del fracaso económico del macrismo alejó a más de uno del expresidente de Boca Juniors.

“Él tiene un rol relevante dentro del PRO y del Junto por el Cambio. Es el único que fue Presidente, que estuvo en ese lugar, que tiene la experiencia de todo lo complejo y difícil que es la tarea”, insisitió.

Asimismo, buscó diferenciar la actitud de Macri con la de Cristina Kirchner quién a pesar de que renunció en diciembre pasado a una eventual candidatura, deja que La Cámpora y su feligresía clamen por ella para que esa idea siga latente.

“Veo una actitud muy positiva y de no aferrarse al poder en nombre propio. Ahí hay una diferencia inmensa con lo de Cristina. Ella buscó estar adentro, ser parte del poder y condicionar”.

En ese sentido, intuyó que la postura del ex jefe de gobierno de CABA podría contribuir a disminuir el carácter confrontativo del Frente de Todos. “Si sus palabras logran que además el Frente de Todos tenga otro espíritu de no tanta pelea, bienvenido. Siempre la excusa del Frente de Todos ha sido el “ah pero Macri”. Bueno ahora no tienen más esa excusa. Sería bueno que el Frente de Todos aproveche estos ocho meses que le quedan de gobierno para darle alguna respuesta a los problemas de la gente”.

Ya lo había anticipado...

En octubre del año pasado, Jorge Macri ya había anticipado el anuncio reciente de Macri. En aquel momento lo había considerado como un "super líder" pero no un "super candidato".

“Hoy no lo veo a Mauricio peleando un lugar en una lista. El Mauricio que vi ayer fue con actitud de mentor, absolutamente pura, transfiriéndose experiencia. Yo creo que es superlíder no super candidato, es el fundador de este espacio” , había declarado.

Ahora volvió a confirmar su opinión sobre el papel que su primo debería desempeñar en JxC:

“Mauricio es uno de los líderes más importantes desde el retorno de la democracia. Estoy contento con él por su decisión, y con mucha confianza del rol que va a tener. No sólo en el camino hacia las elecciones, sino también el rol fundamental que va a tener como líder, guía y consejero en el próximo gobierno. Tengo mucha confianza en lo que va a ser su rol hacia adelante. Que va a ser central. Lo veo participando en la campaña y buscando la reunión posterior a la PASO".

“Hay dos roles centrales. Primero su opinión desprendida de intereses personales tiene un valor superior. Segundo hay que entender algo: Todos pensamos que la vida empieza o termina en la PASO. Pero no es así. La noche del domingo algunos van a estar festejando y otros van a estar haciendo un análisis de por qué no les tocó. Alguien tiene que reunir todo eso. Que el ganador no se la crea tanto y que el perdedor no sienta que se queda afuera. Porque a la Argentina hay que darle una alternativa. Me parece que Mauricio va a tener un rol muy importante en eso. Unir el día después. Y eso va a tener mucho valor”.

