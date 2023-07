Tensión en Mercosur por Venezuela: Abdo/Lacalle Pou vs Lula/Alberto

La coherencia no puede dejarse de lado al último minuto... La inhabilitación de María Corina Machado no es con la visión de Paraguay, es un hecho que choca de frente con la letra clara de los derechos humanos. Las restricciones a los derechos políticos por vías administrativas, siempre tienen que ser vistas con sospecha y consideradas legalmente inválidas La coherencia no puede dejarse de lado al último minuto... La inhabilitación de María Corina Machado no es con la visión de Paraguay, es un hecho que choca de frente con la letra clara de los derechos humanos. Las restricciones a los derechos políticos por vías administrativas, siempre tienen que ser vistas con sospecha y consideradas legalmente inválidas