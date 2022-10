Sorpresa: Boris Johnson retiró su candidatura 

“Pero en el transcurso de los últimos días, tristemente, he llegado a la conclusión de que esto simplemente no sería lo correcto. No se puede gobernar con eficacia a menos que se tenga un partido unido en el parlamento", agregó.

“Y aunque me comuniqué con Rishi y Penny, porque esperaba que pudiéramos unirnos por el interés nacional, lamentablemente no hemos podido encontrar una manera de hacerlo."

“Por eso me temo que lo mejor es que no deje que mi candidatura siga adelante y comprometo mi apoyo a quien triunfe. Creo que tengo mucho que ofrecer, pero me temo que simplemente no es el momento adecuado."