"Prohibir las redes": La polémica iniciativa de Emmanuel Macron

Pero aclaró: “Sobre todo, no deberíamos hacer esto en el calor del momento y me complace que no tuviéramos que hacerlo”.

Sin embargo, la medida pareciera inminente. La semana pasada, Macron pidió a las empresas de redes sociales que mostraran un "sentido de la responsabilidad" y eliminaran publicaciones delicadas aquellas que fomentaban la violencia o el saqueo. Los ministros, que culparon a los jóvenes que usan plataformas como Snapchat y TikTok de organizar y alentar disturbios, se reunieron el viernes pasado con representantes de aquellas empresas Tech.

Olivier Véran, el portavoz del Gobierno, explicó, por su parte, que más bien serían “ suspensiones de funcionalidades, como la geolocalización en determinadas plataformas”.

Está comprobado que las multitudinarias y agresivas manifestaciones que sucedieron a muerte adolescente de 17 años, Nahel M asesinado por un policía en un control de tránsito se promovieron desde las redes sociales, un lugar plagado de burbujas de opinión e intolerancia de diversas visiones pero a la vez una vía satisfactoria de comunicación.

Sin embargo, la iniciativa de Macron deja muchas dudas: ¿Cómo discernirá el gobierno los usuarios “rebeldes” de los pasivos? ¿Es justo que miles de franceses se vean privados de sus redes comunicación y expresión por el caos provocado por los manifestantes? ¿Cómo establecerá ese equilibrio? ¿El gobierno no incurrirá en un acto inconstitucional?

En un país, reconocido por su lucha de libertad y derechos del hombre, la medida podría ser muy controversial. El gobierno podría padecer el efecto contrario al deseado: más disturbios y violencia.

Debate

El mismo diario francés, se detiene a reflexionar sobre la legislación francesa y asegura que en ningún lugar de ella está previsto explícitamente los bloqueos temporales de las redes sociales, parciales o totales.

Sin embargo, la Constitución francesa, al igual que la legislación europea, “garantiza el derecho a la libertad de expresión, y el Consejo Constitucional ha dictaminado en repetidas ocasiones que las medidas que limitan la libertad de expresión en nombre de la protección del orden público deben ser proporcionadas y justificadas”.

En Francia el bloqueo es técnicamente posible como acostumbran practicarlo China, Rusia e Irán con diversos grados de éxito y que alcanza a Twitter, Facebook y YouTube, excepto Telegram, más evasora.

image.png Polémica por sugerencia de Macron de cortar las redes ante próximos disturbios.

En el país administrador por Macron la regulación pasaría sin duda por los sistemas de nombres de dominio (Domain Name System, o DNS), es decir, el sistema de referencia que utilizan los proveedores de servicios de Internet (ISP).

“Estos servidores se utilizan para dirigir correctamente los datos que circulan por Internet y son imprescindibles para el correcto funcionamiento de los navegadores y aplicaciones”.

Le Monde dice que en algunos casos, ya sea por decisión del juez o por solicitud directa de la policía, los ISP franceses ya están bloqueando ciertos sitios con contenido ilegal.

El procedimiento es así: “Modifican su DNS: aquellos que luego desean acceder a un sitio bloqueado son redirigidos automáticamente a otra dirección. Un bloqueo como este también se extendería, como menciona el Sr. Macron, a las aplicaciones para teléfonos inteligentes de las principales redes sociales, como Snapchat o Twitter, que ya no podrían comunicarse con sus servidores”.

Emmanuel Macron deberá decidir si tomar otra medida impopular que, sin lugar a duda, provocará más protestas, sobre todo, entre la juventud furiosa, o dar marcha atrás y formular otro plan para contener los disturbios ya incorregibles. Porque bloquear a un adolescente el acceso a internet es como sacarle el juguete más preciado a un niño o, incluso peor, a un adicto su droga.

Más contenido de Urgente24

Larreta contra la piquetera del iPhone y Bullrich: "Miren Francia"

Córdoba: Mujeres ganaron terreno, pero hombres dominan (aún)

Texas y el patrón oro contra el dólar digital de la FED

Con supuesto consejo de Xi a Putin se omitió a Irán

China insta a Japón y Corea del Sur a romper con USA