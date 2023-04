Emmanuel Macron, Charles De Gaulle y la ira de la OTAN

Alemania

En forma casi coincidente, llegó a China, cuando se marchó Macron, la ministra de Relaciones Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock: 3 días en Tianjin, norte de China.

Según Global Times, vocero del Partido Comunista Chino, esto sucedió cuando "Europa está teniendo un gran debate en los últimos días sobre cómo tratar con China, luego del llamado del presidente francés Emmanuel Macron para que Europa reduzca su dependencia de USA provocó la ira de USA, mientras ganaba apoyo dentro de Europa."

alemana en china.jpeg Annalena Baerbock en China.

Otras apreciaciones:

"La visita del ministro de Relaciones Exteriores de Alemania, que se produce en medio de intensas interacciones entre China y la UE, marcó una importante recalibración de los intercambios de alto nivel entre China y la UE, y podría allanar el camino para una mayor reanudación de la cooperación en política, economía y relaciones interpersonales, dijeron algunos expertos.

Dado que Baerbock ha defendido durante mucho tiempo un enfoque duro hacia China, los expertos chinos creen que no es realista esperar que la funcionaria alemana tenga la misma actitud positiva hacia China que exhibió Macron, pero "es importante tener una relación profunda y cara a cara" para ayudar a disipar algunos malentendidos y encontrar puntos en común, especialmente cuando la cooperación entre China y Alemania tiene una base sólida en los campos empresarial y comercial".

Apenas unas horas antes de la visita de Baerbock a China, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania afirmó que China "había aumentado las tensiones con su ejercicio militar alrededor de la isla de Taiwán" y el gobierno alemán pidió esfuerzos para reducir las tensiones en el Estrecho de Taiwán, según a los informes de los medios. Apenas unas horas antes de la visita de Baerbock a China, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania afirmó que China "había aumentado las tensiones con su ejercicio militar alrededor de la isla de Taiwán" y el gobierno alemán pidió esfuerzos para reducir las tensiones en el Estrecho de Taiwán, según a los informes de los medios.

En un comunicado emitido antes del viaje, Baerbock describió a China como un "competidor", un "rival sistémico" y un "jugador global que cada vez más quiere dar forma al orden mundial de acuerdo con sus propios diseños".

Baerbock dijo que Alemania no tenía interés en la desvinculación económica de China, pero que intentaría "eliminar el riesgo" reduciendo su dependencia económica, informaron los medios.

Sin embargo Sun Keqin, investigador de los Institutos de Relaciones Internacionales Contemporáneas de China, dijo el jueves al Global Times que "a pesar de la postura dura de Baerbock sobre China, la política china de Alemania tiene su propia consistencia y no puede ir en contra de la hoja de ruta establecida por el canciller Olaf Scholz en su visita en noviembre de 2022".

OTAN con ira

Emmanuel Macron provocó enojo en la OTAN porque dicen que le hizo a Xi Jinping "un regalo inesperado: descartó la solidaridad europea con Taiwán en caso de agresión".

El razonamiento sigue:Quizás Macron pueda estar satisfecho con el botín de negocios que su visita ha ayudado a obtener para los 50 industriales franceses que lo acompañan. Pero el impacto en la Alianza Atlántica es fuerte. Al teorizar una autonomía europea poco realista -porque no cuenta con el apoyo de recursos militares adecuados- y al insinuar que, en caso de guerra contra Taiwán, Estados Unidos tendrá tantas fallas como China, el líder francés ha hecho todo lo posible para fortalecer las tendencias centrífugas en Europa, y el ala aislacionista del Partido Republicano en Estados Unidos. Por un Presidente que sigue siendo deslegitimado en casa por la opinión pública hostil, el intento de relanzar la propia credibilidad con la política exterior puede considerarse un fracaso. Ciertamente lo es a los ojos del socio más importante, Estados Unidos. El razonamiento sigue:Quizás Macron pueda estar satisfecho con el botín de negocios que su visita ha ayudado a obtener para los 50 industriales franceses que lo acompañan. Pero el impacto en la Alianza Atlántica es fuerte. Al teorizar una autonomía europea poco realista -porque no cuenta con el apoyo de recursos militares adecuados- y al insinuar que, en caso de guerra contra Taiwán, Estados Unidos tendrá tantas fallas como China, el líder francés ha hecho todo lo posible para fortalecer las tendencias centrífugas en Europa, y el ala aislacionista del Partido Republicano en Estados Unidos. Por un Presidente que sigue siendo deslegitimado en casa por la opinión pública hostil, el intento de relanzar la propia credibilidad con la política exterior puede considerarse un fracaso. Ciertamente lo es a los ojos del socio más importante, Estados Unidos.

Terrible la frase sólo explicable en el marco de un gran enojo.

Hay más, con reproches a Francia y Alemania:

"Hasta los demócratas estadounidenses acaban adhiriendo a la visión según la cual la "nueva Europa" (los países del Este liderados por Polonia, además de Finlandia y Suecia) es más realista y fiable que la "vieja Europa" franco-alemana (como pensaban los republicanos en días de George W. Bush). (...) Desde el comienzo de la guerra en Ucrania, la mayoría de los países europeos miembros de la OTAN han proclamado y luego incumplido su compromiso de alcanzar al menos el umbral mínimo del 2% del PIB destinado a la seguridad. Incluso Francia, tan orgullosa como está de su fuerza nuclear y sus fuerzas armadas, se mantiene por debajo de ese 2%."

Pero bastante ridícula la extorsión que aparece en esta reflexión:

"Si París se sale de la crisis de Taiwán, ¿por qué Washington tiene que seguir proporcionando ayuda a Ucrania para contener el expansionismo ruso? Vladimir Putin ha expresado en repetidas ocasiones sus ambiciones de restablecer una esfera de influencia similar a la de la Unión Soviética, lo que significa volver a desestabilizar toda Europa del Este. ¿Hasta qué punto los europeos esperan una sólida barrera estadounidense contra los objetivos hegemónicos de Putin en el continente, si los líderes autorizados de la UE compiten para distanciarse de los Estados Unidos? Macron trabaja contra el atlantismo de Joe Biden, pero también contra la unidad europea. Desde Polonia hasta los países bálticos, las palabras del Presidente francés tienen el efecto de confirmar una convicción: que para defenderlos de Rusia solo se puede confiar en la OTAN dirigida por Estados Unidos, no en París o Berlín."

La psicosis con Rusia, precisamente está en el mundo báltico no en Europa Occidental. No es lo mismo tener frontera con Rusia que no tener frontera con Rusia. En el caso de USA, tiene frontera en Alaska, y luego una competencia por misiles nucleares. No puede pretender que para todos sus prioridades resulten iguales.

---------------------

