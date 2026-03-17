Nayib Bukele cambia la Constitución para instaurar cadena perpetua en El Salvador

Lejos de moderar el tono, el Ejecutivo redobló la apuesta. El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, lanzó duras críticas contra organizaciones de derechos humanos, a las que acusó de "defender criminales y de carecer de legitimidad".

El propio Bukele también reaccionó con virulencia en redes sociales, cuestionando la cobertura de medios internacionales y denunciando una supuesta campaña para exigir la liberación masiva de detenidos.

image.png El Salvador pone mano más dura frente a determinados delitos

Fin de la “reinserción”

El cambio constitucional implica un giro profundo en la filosofía del sistema penal reflejan medios de El Salvador. Hasta ahora, la Constitución establecía que las cárceles debían orientarse a la rehabilitación de los condenados. Con esta reforma, el eje se desplaza hacia el castigo permanente para determinados delitos.

En paralelo, el endurecimiento ya venía escalando: incluso con límites legales vigentes, la Fiscalía había logrado condenas simbólicas de hasta mil años contra miembros de pandillas.

Clima político más tenso

La reforma no solo refuerza el perfil de Bukele como líder de mano dura, sino que también profundiza la grieta con organismos internacionales y sectores que advierten sobre un deterioro institucional en El Salvador.

Mientras el Gobierno consolida su administración de seguridad total, crecen las alertas por el costo en derechos y garantías básicas, en un escenario donde el respaldo popular convive con crecientes cuestionamientos externos.

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