Minuta pre-Cuentas Públicas: "El Gobierno de Boric logró estabilizar"

image.png El escrito enlistó los logros del Ejecutivo entre 2023-2024, a pocos días de la ceremonia de rendición de cuentas en la cual Gabriel Boric deberá informar ante el Congreso su gestión del último año. © Agencia UNO, gentileza

También el documento habla de la ley para rescatar al isapres: el 13 de mayo el Congreso chileno aprobó por una legislación para rescatar al sistema de Salud privado, algo que agradó al electorado de centro-Derecha.

Es que Chile tiene un sistema mixto privado-público de salud: las Isapres (Instituciones de Salud Previsional de carácter privado) fueron creadas en 1981 en plena dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) y actualmente brindan servicios a 3,3 de chilenos (17% de la población de más alto ingreso)

Si Isapres hubiera ido a la quiebra, sus clientes/pacientes tendrían que haber sido absorbidos por la atención pública, del Fondo Nacional de Salud (Fonasa) que cotiza cerca del 80% de la población (7% mensual de los salarios), y ello hubiera sido todo un reto para el sistema de Salud público para absorber tal demanda.

image.png El Senado durante la discusión de la ley corta de isapres, este 13 de mayo en Valparaíso (Chile).PRENSA SENADO (EFE)

En tal documento, se destaca la disminución de homicidios y de la tasa de inseguridad en la Macrozona Sur dada las actuales políticas gubernamentales. En materia económica, el escrito habla de la inversión extranjera directa, la implementación de la Estrategia Nacional del Litio y el plan de acción en torno al hidrógeno verde.

Asimismo, se señala la aprobación de las leyes 40 Horas y Papito Corazón, la gratuidad universal en el sistema público de salud mediante el Copago Cero (sin necesidad de aportes de salariados), y la primera transferencia en el marco de la Ley de Royalty, por un total de $93 mil millones -a 307 municipios del país-, según lo divulgó La Tercera.

Con respecto al asistencialismo e inclusión social, el gobierno de Boric -este 2023-2024- incrementó un 20 % el Subsidio Único Familiar, amplió la PGU, construyó más de 115 mil viviendas, aprobó la Ley TEA y la ley Integral contra la violencia hacia las mujeres.

En el área de Educación, la administración de Boric mejoró los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) los cuales obtuvieron la mayor alza en los resultados la prueba Simce en una década, y se redujeron las inasistencias a clases.

Sin embargo, la secretaria general de la Unión Demócrata Independiente (UDI) en representación de la Oposición de centro-derecha, María José Hoffmann, instó al Gobierno ser “cuidadoso con las expectativas”.

Queremos hacer un llamado a la seriedad, un llamado a que no existan grandes anuncios grandilocuentes, que la verdad es que después, producto de la mala gestión, no quedan en nada Queremos hacer un llamado a la seriedad, un llamado a que no existan grandes anuncios grandilocuentes, que la verdad es que después, producto de la mala gestión, no quedan en nada

“Sabemos que existe la voluntad por parte del Gobierno, pero necesitamos que eso se traduzca en acciones concretas”, añadió.

Principales logros de la gestión Boric 2023-2024

Según el documento de la Secom sobre la gestión 2023-2024 de Gabriel Boric, a poco de la Rendición de Cuentas:

"El gobierno del Presidente Boric logró estabilizar al país, luego de años muy difíciles y crisis que azotaron a Chile".

Contuvo la inflación; llegó a más de un 14% y actualmente está en 4%%.

A partir del 1 de julio, cerca de 900 mil personas habrán aumentado sus sueldos de 350.000 a 500.000 en dos años.

Gracias a la Ley de 40 Horas más de cuatro millones de trabajadores podrán trabajar una hora menos a la semana.

"La economía chilena ha despegado, pese a todos los pronósticos catastrofistas. El Banco Central ha ajustado las proyecciones del crecimiento a más de un 2% y el Ministerio de Hacienda proyecta un 2,7%, que aún podemos seguir mejorando"

pese a todos los pronósticos catastrofistas. El Banco Central ha ajustado las proyecciones del crecimiento a más de un 2% y el Ministerio de Hacienda proyecta un 2,7%, que aún podemos seguir mejorando" "Se han creado más de 500.000 empleos en nuestra gestión , virtualmente alcanzando la tasa de participación laboral pre pandemia"

, virtualmente alcanzando la tasa de participación laboral pre pandemia" Avances en el control de fronteras: "El año 2021 tuvimos la cifra más alta de ingresos irregulares de los últimos años (56.586 ingresos). El año 2023 la cifra fue de 44.235, una cifra un 22% menor de aquella con la que recibimos el país"

"Detuvimos el aumento de los homicidios que venía sin control desde hace 8 años, y bajamos las cifras del 2023 un 6% respecto del año anterior"

La desigualdad en Chile en la gestión Boric 2023-2024 disminuyó al nivel más bajo desde 1990 (0,480 coeficiente Gini) y la pobreza disminuyó del 10,7% en 2020 al 6,5% al 2022 (CASEN).

desde 1990 (0,480 coeficiente Gini) y la pobreza disminuyó del 10,7% en 2020 al 6,5% al 2022 (CASEN). "En los primeros dos años se publicaron 223 leyes, máximo histórico de los primeros dos años de todos los gobiernos desde la vuelta de la democracia. En total, a la fecha, se han aprobado 238 leyes"

Resolución del conflicto 'Paro en Puerto Coronel' : El Gobierno logró destrabar un conflicto y logró un acercamiento entre la empresa y los trabajadores para instalar una mesa de trabajo liderada por el Ministerio de Transporte.

: El Gobierno logró destrabar un conflicto y logró un acercamiento entre la empresa y los trabajadores para instalar una mesa de trabajo liderada por el Ministerio de Transporte. Resolución de conflicto 'Fundición Huachipato': El Gobierno aceleró el proceso de evaluación de sobretasas por parte de la Comisión Antidistorsiones, apoyó a la industria nacional y los trabajadores que la componen. Evitó una situación que ponía en riesgo cerca de 22 mil empleos directos e indirectos, que dependen de las operaciones de la compañía.

El Gobierno aceleró el proceso de evaluación de sobretasas por parte de la Comisión Antidistorsiones, apoyó a la industria nacional y los trabajadores que la componen. Evitó una situación que ponía en riesgo cerca de 22 mil empleos directos e indirectos, que dependen de las operaciones de la compañía. Resolución de conflicto contra la quiebra 'de Isapres': el Gobierno logró una solución a un problema que amenazaba al sistema de salud privado, pero también el público que debía absorber la demanda.

contra la quiebra 'de Isapres': el Gobierno logró una solución a un problema que amenazaba al sistema de salud privado, pero también el público que debía absorber la demanda. Organización de los Juegos P anamericanos y Parapanamericanos 2023

P Más de 1 millón de personas se ahorraron cerca de 100 mil pesos en sus gastos de salud con el Copago Cero, que dio total gratuidad a la salud pública sin necesidad de aportes de asalariados

Trenes para Chile : En 2023 comenzó a operar trenes 30-30 en Araucanía (Pitrufquén, Freire, Quepe, Padre Las Casas, Temuco), Maule (Curicó, Molina, Talca, San Javier, Linares) y, próximamente, comenzará a funcionar en Los Lagos (Llanquihue, Puerto Varas, Alerce, Puerto Montt).

: (Pitrufquén, Freire, Quepe, Padre Las Casas, Temuco), Maule (Curicó, Molina, Talca, San Javier, Linares) y, próximamente, comenzará a funcionar en Los Lagos (Llanquihue, Puerto Varas, Alerce, Puerto Montt). Ley Integral contra la violencia hacia las mujeres

"La línea 7 del Metro de Santiago, en construcción con la nueva tuneladora , dará vida al recorrido de 26 kilómetros y 19 estaciones entre Renca y Vitacura, para que más de un millón de personas estén más conectadas y tengan una mejor calidad de vida teniendo trayectos más cortos para estar con sus familias. Por otra parte, anunciamos el nuevo trazado de la línea 9 (27 kilómetros) que conectará a Recoleta con Puente Alto, llegando por primera vez a los sectores de Bajos de Mena en Puente Alto, La Legua en San Joaquín y La Pintana"

, dará vida al recorrido de 26 kilómetros y 19 estaciones entre Renca y Vitacura, para que más de un millón de personas estén más conectadas y tengan una mejor calidad de vida teniendo trayectos más cortos para estar con sus familias. Por otra parte, anunciamos el nuevo trazado de la línea 9 (27 kilómetros) que conectará a Recoleta con Puente Alto, llegando por primera vez a los sectores de Bajos de Mena en Puente Alto, La Legua en San Joaquín y La Pintana" Transporte público en regiones: Se amplió la regulación de transporte público al Gran Concepción, se implementó el pago electrónico en Chillán y ya llegaron los p rimeros buses eléctricos a Antofagasta y Rancagua.

