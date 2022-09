Lula da Silva afirma ventaja y Jair Bolsonaro baja el diesel

Se entrevistó a 2.000 votantes entre el viernes 16/09 y el domingo 18/09, el intervalo de confianza es del 95% y el margen de error es de 2 pp. La investigación está registrada en el TSE con el número BR-07560/2022.

El expresidente Lula da Silva (PT) se reunió en la mañana de este lunes (19/9) con 8 excandidatos a la Presidencia de la República en un hotel de São Paulo. Estuvieron presentes 6 de los 13 candidatos a las elecciones de 2018, incluido su vicepresidente, Geraldo Alckmin (PSB), y 2 candidatos presidenciales de otros años.

lula.jpg Lula da Silva y aliados el lunes 19/09 en Sao Paulo.

Estuvieron presentes en la reunión: Alckmin, Fernando Haddad (PT), Marina Silva (Rede), Luciana Genro (PSol), Henrique Meirelles (União), Cristovam Buarque (Ciudadanía), Guilherme Boulos (PSol) y João Goulart Filho ( PCdoB).

"Hace tiempo que no hablaba con Cristovam . Hablo más con Boulos, porque Boulos está aquí en São Paulo. Hace tiempo que no hablo con nuestro querido João Vicente (Goulart). Hablo con Haddad porque es candidato a gobernador. Meirelles hacía mucho tiempo que no hablaba. Marina pasó mucho tiempo sin hablar, y hablamos mucho la semana pasada. Luciana no habló durante mucho tiempo, hablé esta semana en una plataforma en Rio Grande do Sul“, comentó Lula sobre la relación que mantiene con los excandidatos presidenciales.

Según el candidato, los presentes en la reunión han tenido y tienen desacuerdos, pero tienen en común la defensa de la democracia. También mencionó que, de ser elegido, retomará las inversiones en medio ambiente, educación y cultura.

"Lo que están haciendo en el gesto de hoy, camaradas, es un compromiso. Y no es un compromiso con Lula. Lo que están haciendo es un compromiso de que este país volverá a vivir democráticamente", dijo el PT.

Lula también reafirmó su deseo de ganar las elecciones en 1ra. vuelta, pero subrayó que eso nunca le sucedió. "Siempre había alguien que no me dejaba ganar", dijo.

Diesel

La petrolera estatal Petrobras anunció una reducción de 5,8% o R$ 0,30 en el precio del diesel vendido a las distribuidoras.

El precio del combustible fue un tema que abordó Bolsonaro, en Londres (Reino Unido) para el funeral de la reina Isabel II.

En Brasil el precio del litro de nafta está en US$ 0,99 y el galón a US$ 3,74.

Bolsonaro invitó a los ciudadanos brasileros a comparar el precio de las naftas que se paga en Londres con el precio en cualquier localidad de Brasil.

Ahora, el valor del diesel pasó de R$ 5,19 a R$ 4,89 por litro, a partir de este martes (20/09).

Los precios de otros combustibles no cambiarán, según la empresa.

El mayor valor del combustible se registró en junio, con R$ 5,61.

brasil.png Precio de las naftas en Brasil, en reales.

