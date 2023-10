La puñalada más inesperada: USA frena inmigración

La Casa Blanca y Miraflores acordaron retomar los vuelos de repatriación, que permitirá a Estados Unidos enviar vía área a venezolanos que decidieron salir del país por la crisis política, económica y social que atraviesa la nación, pero que ahora podrán ser devueltos si así lo considera el gobierno de Joe Biden.

El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, dijo que los migrantes que llegaron a territorio estadounidense después del 31/07 no califican para un programa humanitario.

Mayorkas habló después que Washington DC y Caracas acordaran deportar a migrantes venezolanos. Mayorkas en Ciudad de México:

“Hemos tomado la determinación de que el regreso es seguro para aquellos venezolanos que llegaron a USA después del 31/07 y no tengan base legal para quedarse”.

“Estados Unidos es una nación de inmigrantes pero también de leyes”, sostuvo el representante de la Administración Joe Biden.

La reanudación de las deportaciones se conoció 2 semanas después que Biden anunció la expansión del permiso migratorio conocido como Estatus de Protección Temporal (TPS, en inglés) para que 472.000 venezolanos puedan trabajar y residir legalmente en USA.

El secretario de Estado, Antony Blinken, aseguró que su país protegerá a aquellos venezolanos que sí califiquen para el programa de refugiados.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FActualidadRT%2Fstatus%2F1710205752835522932&partner=&hide_thread=false Venezuela emite una orden de arresto contra Guaidó por el robo de 20.000 millones de dólares a PDVSAhttps://t.co/Rocs4mymqm — RT en Español (@ActualidadRT) October 6, 2023

Otra advertencia

Blas Nuñez-Neto, subsecretario de Política Fronteriza e Inmigración del Departamento de Seguridad Nacional de USA, dijo que las deportaciones de los venezolanos que ingresaron a USA de manera ilegal después del 31/07/2023, comenzarán en "pocos días".

Nuñez-Neto también indicó que su país fortaleció las consecuencias para los migrantes venezolanos que entran de manera ilegal a USA cumpliendo sus leyes de inmigración y obligaciones internacionales.

El subsecretario de Política Fronteriza e Inmigración pidió a todos los venezolanos que "no pongan sus vidas en manos del crimen organizado, no crucen el Darién de manera ilegal porque es un tramo increíblemente peligroso. Tomen ventaja de estos canales seguros y ordenados que hemos puesto en vigencia, incluyendo nuestras oficinas de movilidad como el CBP One".

Mark Wells, subsecretario Adjunto para Brasil y el Cono Sur y para Asuntos de la Región Andina, señaló que otros países en las Américas también están anunciando medidas para abordar los desafíos de la migración y enfatizó que se encuentran ampliando "las vías legales para que las personas no se vean obligadas a realizar el peligroso viaje irregular hacia el norte".

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FMariaCorinaYA%2Fstatus%2F1710399538337362267&partner=&hide_thread=false ¡Qué emoción ver en sólo 3 minutos cómo vamos a tocar y transformar la vida de cada uno de los venezolanos!



Estas son nuestras propuestas concretas para recuperar tu prosperidad y la de todos nosotros, con nuestro Plan Venezuela Tierra de Gracia pic.twitter.com/NpD0HIeg1m — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) October 6, 2023

Deportaciones

Desde que México comenzó a aceptar las deportaciones de ciudadanos de terceros países, USA ha deportado a más de 17.000 individuos de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, informó Blas Nuñez-Neto.

No manejan información sobre la deportación de estos ciudadanos desde México a sus países de origen, pero aseguraron que este país está trabajando en un plan para devolverlos a sus naciones.

El coordinador de Investigación de la ONG Provea, Marino Alvarado, exigió al gobierno de USA respetar la protección que confieren el asilo y el refugio, tras la decisión de la Casa Blanca de reiniciar vuelos de repatriación de migrantes.

“USA debe respetar el principio de no devolución establecido tanto en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos como en las normas sobre asilo y refugio”, posteó Alvarado en su cuenta de la red social X, antes Twitter.

“El acuerdo entre la dictadura Venezuela y gobierno de Estados Unidos para la realización de vuelos para el regreso de venezolanos, se puede convertir en un ‘puente aéreo’ que lleve implícita violaciones a los derechos humanos de refugiados y solicitantes de asilo”, dijo Alvarado.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Frcas1%2Fstatus%2F1710428027899855147&partner=&hide_thread=false En 2021 la dictadura de venezuela creó el "bolívar digital". Dejó de emitir billete físico y siguió emitiendo sólo x homebanking, transferencia bancaria.



El sector privado no registrado se dolarizó inmediatamente. El sector público quedó atrapado cobrando un dólar de salario. pic.twitter.com/s2Q076ILXv — Ramiro Castiñeira (@rcas1) October 6, 2023

------------------

Más contenido de Urgente24

El increíble alimento que atrapa el colesterol y lo elimina

La especia dulce que protege contra el deterioro cognitivo

Atentos: Se descubre un nuevo factor de riesgo de Parkinson

La bebida de moda que combate la inflamación, según expertos

Esta hierba en tu cocina es útil para controlar la diabetes