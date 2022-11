Gran periplo para arribar a Europa: 11 días en una pala de timón

Antesala de la gran travesía marítima

"Salieron de Nigeria hace más de una semana, tiempo que han pasado en el timón del barco, muy cerca del agua. La odisea de la supervivencia supera con creces la ficción. No es la primera y no va a ser la última. Los polizones no siempre corren la misma suerte", twitteó el periodista español, especialista en temática migratoria, Txema Santana.