Jorge Lanata pidió el VAR por Sergio Berni y LPO se despegó

"'¡Che, dijeron tal denuncia y no pasó nada!'. ¿Y qué querés que haga, que vaya yo y los meta en cana? Cuando nosotros chequeamos un dato y lo damos a conocer, nuestro laburo terminó. Después son el Gobierno y ustedes los que tienen que hacer algo con eso. Saber nos hace responsables. Ahora ya no podés decir que no sabés.

¿Sabés qué? A mí, Berni me importa un pomo. Me importa un pomo. Berni es un pobre tipo obnubilado por el poquito poder que tiene. Poder que, ¿cuánto más le va a durar? Menos de un año ¿Sabés qué? A mí, Berni me importa un pomo. Me importa un pomo. Berni es un pobre tipo obnubilado por el poquito poder que tiene. Poder que, ¿cuánto más le va a durar? Menos de un año

¿Sabés de este lado cuántos Berni vimos pasar? Los mismos que un día te basurean desde el poder, 2 o 3 años después te llaman para que les leas una gacetilla en la radio", agregó el conductor muy cercano a Mauricio Macri y Elisa Carrió. Fiel a su estilo, cerró con agresiones personales hacia el funcionario:

Berni, al lado de los tipos en serio del poder, es un raterito. Nuestro mensaje a Axel es: por favor, no me entregues a Berni porque no sabría qué hacer con él Berni, al lado de los tipos en serio del poder, es un raterito. Nuestro mensaje a Axel es: por favor, no me entregues a Berni porque no sabría qué hacer con él

"Nuestro mensaje a Berni es: Berni, no seas trucho. Declará tus propiedades. No seas trucho", completó Lanata.

“He sido blanco de una operación de prensa. No es la primera vez. Ya me lo hicieron en 2015. Bienvenido el adelantamiento del año electoral. Yo soy un actor de la política", disparó el militante peronista en diálogo para La Nación luego de que publicara junto a otros medios que se profundizaba la presión sobre su desplazamiento por unas propiedades en Bariloche.

“En este país donde ensuciar es gratis hacen este tipo de denuncias -se quejó Berni-. En 2015 me hicieron exactamente lo mismo. Por lo tanto la Corte Suprema y su Tribunal donde están los peritos más exigentes del país durante cuatro años estudiaron mi patrimonio y me sobreseyeron. Voy a hacer lo mismo: me voy a presentar en la justicia para que periten mi patrimonio. Todo mi patrimonio -a diferencia de muchos- está a la vista”, arremetió Berni.

“Sólo rumores. Estuve trabajando hasta anoche con el Gobernador”, agregó el funcionario K en respuesta a quienes creyeron que las declaraciones de CFK en La Plata sobre inseguridad en el conurbano había sido una indirecta para él. En realidad, la vicepresidente coincidió con Berni al reclamar a Gendarmería Nacional en las calles, en una clara directa a Alberto Fernández y Aníbal Fernández, encargado del área a nivel nacional.

“Cristina no exigió que Berni se vaya. Si fuera así ya no estaría en el cargo: fíjense que tras la derrota de las PASO hizo volar a Kicillof al sur para pedir el reemplazo de Carlos Bianco por Martín Insaurralde en menos de 48 horas -dijo una persona de confianza del Gobernador y de la Vicepresidenta-. Pero sí está pidiendo un cambio de formato”, interpretó una fuente del Gobierno de Axel Kicillof, en diálogo con la periodista María José Lucesole para una nota en La Nación.

Más contenidos en Urgente24

La serie turca que explotó en Netflix sobre lazos familiares

Un apellido histórico de Montoneros vuelve con un cargo al Gobierno

Mundial Qatar 2022: Eliminados, clasificados y 5 candidatos

Desesperada, Patricia Bullrich suplica salvataje a Milei

¿Por qué recomiendan esta hierba para la disfunción eréctil?