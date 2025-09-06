Cable de acero cortado y 16 muertos: Causas y consecuencias del accidente en Lisboa

Los investigadores señalaron que el mecanismo de emergencia cortó la energía y activó los frenos, pero es posible que no haya funcionado en todos los vagones como era la intención.

El cable averiado, instalado hace menos de un año y aún en el lapso de su vida útil, había recibido mantenimiento de un contratista externo.

El funicular de la Gloria no está supervisado directamente por el regulador nacional de transporte y solo se somete a inspecciones independientes cada cuatro años.

La reconstrucción mostró que la cabina No. 2 retrocedió a unos 60 kilómetros por hora antes del descarrilamiento. Se espera la presentación de un informe preliminar en un plazo de 45 días, y las conclusiones finales en aproximadamente un año.

