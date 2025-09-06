TRANVÍA HISTÓRICO
Cable de acero cortado y 16 muertos: Causas y consecuencias del accidente en Lisboa
En el Funicular de la Gloria (Lisboa / Portugal) se cortó un cable de acero que unía loa módulos, descarriló y chocó contra edificios cercanos. 16 muertos.
La autoridad de accidentes en el transporte de Portugal confirmó el sábado (06/09) que un cable de acero roto fue la causa del descarrilamiento del Funicular de la Gloria, ocurrid en el centro de Lisboa y provocó 22 lesionados
La Oficina para la Prevención e Investigación de Accidentes de Aeronaves y Ferroviarios indicó que el cable se rompió en un punto de fijación oculto dentro de la cabina 1 (son 2).
Las revisiones visuales rutinarias realizadas ese mismo día no pudieron detectar la falla, aunque el operador accionó los frenos neumáticos y manuales, el diseño del sistema impedía detener los vagones una vez que falló el cable de equilibrio.
Los investigadores señalaron que el mecanismo de emergencia cortó la energía y activó los frenos, pero es posible que no haya funcionado en todos los vagones como era la intención.
El cable averiado, instalado hace menos de un año y aún en el lapso de su vida útil, había recibido mantenimiento de un contratista externo.
El funicular de la Gloria no está supervisado directamente por el regulador nacional de transporte y solo se somete a inspecciones independientes cada cuatro años.
La reconstrucción mostró que la cabina No. 2 retrocedió a unos 60 kilómetros por hora antes del descarrilamiento. Se espera la presentación de un informe preliminar en un plazo de 45 días, y las conclusiones finales en aproximadamente un año.
Más noticias en Urgente24
Un aeropuerto de Argentina cierra por cuatro meses y complicará a muchos pasajeros
Teniente General Juan Martìn Paleo: "Petri encarna un relato payasesco"
Doble golpe a Milei en el Senado: Límites a los DNU y restituida la Emergencia en discapacidad
El cambio en las tarjetas de Banco Nación que llamó la atención de todos