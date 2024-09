Giorgia Meloni defiende su 'plan Mattei' contra la inmigración ilegal

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/UHN_Plus/status/1838302580969218049&partner=&hide_thread=false | LO ÚLTIMO



Giorgia Meloni no se guardó nada en la Asamblea General de la ONU. Durante su intervención, la Primera Ministra italiana denunció el tráfico de personas como la actividad criminal más lucrativa del mundo, exigiendo una “guerra global sin piedad” contra quienes… pic.twitter.com/22duKmWSqg — UHN PLUS (@UHN_Plus) September 23, 2024

“Por esta razón estamos convencidos de que cualquier revisión de la gobernanza no puede ignorar los principios de igualdad , democracia y representatividad . La reforma tiene sentido si se hace para todos y no para algunos. No nos interesa crear nuevas jerarquías y no creemos que haya naciones de serie A y de serie B , sino ciudadanos que tienen todos los mismos derechos", siguió.