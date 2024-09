Jorge Lanata regresa a rehabilitación y un pedido para su familia

Por otro lado, Yanina Latorre amplió esta versión y agregó: "Antes de todo esto él dijo 'Yo no quiero que nadie me vea en estas condiciones', una cuestión de orgullo y en un momento no gustó cuando las chicas expresan que iba a verlo. No está con muy buen aspecto tras 70 días internado. Él es muy coqueto, es la dignidad humana. A él no le gusta por eso la lista de la visitas es muy acotada".

"No está condiciones cómodas, lo cierto es que sigue con encefalopatía y no actúa correctamente. Está medio consciente, se pierde, a veces delira. Es incómoda la situación", agregó posteriormente.

Jorge Lanata volvió a ser trasladado al Hospital Italiano: Qué ocurrió

El pasado miércoles (18/9) Jorge Lanata volvió a ser trasladado al Hospital Italiano, donde estuvo internado desde el 14 de junio. Permanecerá en terapia intensiva debido a que atraviesa un cuadro de neumonía y fiebre, a lo que se sumó una infección urinaria.

El 10 de septiembre el periodista había sido derivado a la Clínica de Neurorrehabilitación Santa Catalina para seguir su tratamiento.

La información fue brindada por Ángel de Brito en el streaming Bondi, donde indicó:

Volvieron a trasladar a Jorge Lanata al Hospital Italiano. Ayer leíamos el parte en LAM a la noche, que estaba con un pico alto de fiebre, con los mismos problemas cognitivos y la encefalopatía que viene atravesando hace rato y con la respiración mecánica por la noche, porque sí está funcionando el proceso de destete, lo que hace es quitarle al respirador para que el vuelva a hacerlo por sus medios Volvieron a trasladar a Jorge Lanata al Hospital Italiano. Ayer leíamos el parte en LAM a la noche, que estaba con un pico alto de fiebre, con los mismos problemas cognitivos y la encefalopatía que viene atravesando hace rato y con la respiración mecánica por la noche, porque sí está funcionando el proceso de destete, lo que hace es quitarle al respirador para que el vuelva a hacerlo por sus medios

"Es el gran problema de Lanata hoy, el primero es el respiratorio, sus pulmones que no funcionan como debieran funcionar. Ese es el principal problema. Después tiene los 225 mil achaques que ya traía arrastrados, más los 100 días en terapia, pero desde ayer que está con un pico de fiebre alto, entonces vuelven", amplió.

"Hoy a la mañana le hicieron una placa porque tiene neumonía, además se le suma esto al cuadro y ahora lo volvieron a trasladar al Hospital Italiano acompañado por su familia”, cerró el conductor.

