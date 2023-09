"Esto es Bharat": India dejará de existir

Una resolución de cambio de nombre requiere el apoyo de una mayoría simple en ambas cámaras del parlamento. Por lo que las autoridades tendrán entonces que modificar la Constitución en al menos diez sitios donde la versión inglesa menciona "Gobierno de la India".

La noticia la difundieron los políticos de la oposición que han estado publicando imágenes de una invitación oficial a una cena del G20 ofrecida por "El Presidente de Bharat" en lugar del habitual "Presidente de la India".

Muchos de ellos la criticaron apelando que borrar a “India” de todos los lugares significar prescindir "del valor de marca incalculable acumulado a lo largo de siglos”; por lo que tendría que utilizarse ambos términos.

Cabe destacar que, varios nombres, como el Banco de la Reserva de la India y los Ferrocarriles de la India, ya tienen variantes en hindi con "Bharatiya". Sin embargo, todos los sitios web oficiales de la India todavía utilizan el término "gobierno de la India".

¿Por qué?

Según medios locales, la razón del cambio oficial del país descansa en superar el pasado colonial del país.

"Los británicos cambiaron el nombre de Bharat India Nuestro país ha sido conocido con el nombre de Bharat durante miles de años... Este es el antiguo nombre del país, que se encuentra en antiguos textos sánscritos. El nombre India era colonial. Por lo tanto, es un símbolo de la esclavitud. El nombre India debe ser eliminado de la Constitución", afirmó uno de los diputados de la cámara alta del Parlamento indio.

Mohan Bhagwat, el jefe de Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS), el mentor ideológico del BJP (partido popular indio cuyo líder es Modi), dos días antes defendió que el país debería llamarse Bharat en lugar de India.

image.png India busca superar su pasado colonial.

"A veces usamos India para que aquellos que hablan inglés lo entiendan. Pero debemos dejar de usar esto. El nombre del país Bharat seguirá siendo Bharat dondequiera que vayamos en el mundo".

"Bharat"

De acuerdo al Indian Express, las raíces de "Bharat", "Bharata" o "Bharatvarsha" se remontan a la literatura puránica y a la épica Mahabharata. Los Puranas describen a Bharata como la tierra entre “el mar en el sur y la morada de la nieve en el norte”.

La científica social Catherine Clémentin-Ojha explicó a Bharata en el sentido de una entidad religiosa y sociocultural. “Territorio suprarregional y subcontinental donde prevalece el sistema brahmánico de sociedad”, escribió en su artículo de 2014, 'India, that is Bharat...': One Country, Two Names (Revista académica multidisciplinaria del sur de Asia) .

Asimismo, Bharata es el nombre del antiguo rey de la leyenda que fue el antepasado de la tribu Rig Védica de los Bharatas. Un mítico emperador de la literatura clásica de la India que, según la mitología hinduista, fue el primero en conquistar toda la India, uniéndose en una sola entidad.

En un escrito de enero de 1927, Jawaharlal Nehru aludió a la ‘unidad fundamental de la India’ que ha perdurado desde el pasado remoto.

“Una unidad de una fe y una cultura comunes. La India era Bharata, la tierra santa de los hindúes, y no deja de ser significativo que los grandes lugares de peregrinación hindú estén situados en los cuatro rincones de la India: el extremo sur domina Ceilán, el extremo oeste bañado por el mar Arábigo, el este frente a la Bahía de Bengala y el norte en el Himalaya’. (Obras Seleccionadas Vol.2)”.

image.png Las raíces de "Bharat", "Bharata" o "Bharatvarsha" se remontan a la literatura puránica y a la épica Mahabharata.

"Por otro lado, de acuerdo a la literatura histórica el nombre Indostán deriva de 'hindú', la forma persa afín del sánscrito 'Sindhu' (Indo), que entró en vigencia con la conquista persa aqueménida del valle del Indo (partes noroccidentales del subcontinente) que comenzó en el siglo VI a. C. (que era la época de Buda en la cuenca del Ganges).

Los griegos, que habían adquirido el conocimiento de "Hind" de los aqueménidas, transliteraron el nombre como "Indo". Cuando el rey macedonio Alejandro invadió la India en el siglo III a. C., "India" había llegado a identificarse con la región más allá del Indo"

Luego desde finales del siglo XVIII en adelante, la utilización creciente del nombre "India" en los mapas británicos definieron la denominación del país hasta hoy en día.

Esta decisión oficial se dio a conocer curiosamente en medio de los intentos de India de posicionarse como potencia espacial luego de la reciente y exitosa misión Chandrayaan 3 de la Organización de Investigación Espacial (ISRO) que logró alunizar en la región circumpolar del polos sur -terreno difícil por accidentes geográficos y desconocido- convirtiéndose en la primera nación humana en realizarlo.

Con estos importantes avances y como país más poblado del mundo, India pretende disputar la gobernanza global hoy dominada por Estados Unidos y China. La elección del gobierno de Modi de presentarse ante el mundo con el término sánscrito justo en la víspera del G20 no es baladí.

