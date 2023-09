Nuevo dólar soja (harina y aceite) hasta el 30/09 a $440

La soja en el disponible del Matba Rofex cerró en US$402, esto implica $140.700 la tonelada. Si sale esta posibilidad de liquidar el 25% en el exterior, la soja podría trepar a un valor de $182.910 o bien US$522. Nos parece un poquito elevado, y siempre se toman algunos recaudos en el mercado, por lo tanto, creemos que no sería descabellado una soja en un piso de US$ 450 o $157.500 la tonelada La soja en el disponible del Matba Rofex cerró en US$402, esto implica $140.700 la tonelada. Si sale esta posibilidad de liquidar el 25% en el exterior, la soja podría trepar a un valor de $182.910 o bien US$522. Nos parece un poquito elevado, y siempre se toman algunos recaudos en el mercado, por lo tanto, creemos que no sería descabellado una soja en un piso de US$ 450 o $157.500 la tonelada